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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

به همت موسسه امام خمینی(ره) صورت می‌گیرد؛

برگزاری کرسی سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی تبلیغ

برگزاری کرسی سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی تبلیغ

به همت موسسه امام خمینی(ره) کرسی ترویجی سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی تبلیغ اسلامی و مسیحی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و با همکاری دبیرخانه کرسی‌های انجمن علمی حوزه علمیه قم کرسی ترویجی سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی تبلیغ اسلامی و مسیحی برگزار می‌شود.

این کرسی با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی صانعی، عضو هیأت علمی گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و نقادی حجج اسلام جواد باغبانی و محمد حسین طاهری و با دبیری علمی حجت الاسلام حسین نقوی برگزار خواهد شد.

این نشست عصر امروز ۱۸ اسفندماه از ساعت ۱۹ در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برپا می شود.

کد مطلب 3575956

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