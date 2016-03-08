برگزاری کرسی سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی تبلیغ

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، به همت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و با همکاری دبیرخانه کرسی‌های انجمن علمی حوزه علمیه قم کرسی ترویجی سنجش عوامل تأثیرگذار بر کارآمدی تبلیغ اسلامی و مسیحی برگزار می‌شود.

این کرسی با سخنرانی حجت الاسلام مرتضی صانعی، عضو هیأت علمی گروه ادیان مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و نقادی حجج اسلام جواد باغبانی و محمد حسین طاهری و با دبیری علمی حجت الاسلام حسین نقوی برگزار خواهد شد.

این نشست عصر امروز ۱۸ اسفندماه از ساعت ۱۹ در سالن اندیشه مؤسسه امام خمینی(ره) برپا می شود.