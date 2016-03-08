به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهم نامه همکاری میان موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی (KEEI) امروز میان «سید حسین ایرانمنش» رئیس موسسه مطالعات بینالمللی انرژی و «یوهون پارک» رئیس موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی امضا شد.
هدف از امضای این تفاهم نامه مشترک انرژی میان دو موسسه ایرانی و کره جنوبی انجام پروژههای مشترک، برگزاری کارگاههای آموزشی مشترک و همچنین تبادل کارشناس و پژوهشگر در حوزه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی است.
«یوهون پارک» رئیس موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی در حاشیه امضای این تفاهم نامه با بیان اینکه به دلیل نقش مهم ایران در حوزه انرژی، شرکتهای کره جنوبی علاقه مند به سرمایه گذاری در حوزه انرژی این کشور هستند، گفت: نخبگان فراوانی در کره جنوبی اعتقاد دارند که ایران نقش مهمی در بخش انرژی دارد و کره جنوبی هم بعد از لغو تحریمها تلاش میکند تا روابط خود را با ایران در این زمینه نزدیک تر کند.
این مقام کره جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر کره جنوبی ٩٦ درصد انرژی مورد نیاز خود را وارد میکند، تصریح کرد: به همین دلیل نیازمند تنوع مبادی انرژی خود هستیم و ایران نقش مهمی در این میان دارد.
رئیس موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی، تاکید کرد: کره جنوبی از توان بالایی برای انتقال فناوری برخوردار بوده به نحوی که هم اکنون از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در این زمینه است.
رئیس موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی با اشاره به تجربه کرهایها در حوزه بالادستی نفت، بیان کرد: تمایل داریم تا تجربیات خود را در این زمینه به ایران منتقل کنیم؛ ضمن این که شرکتهای کرهای نیز علاقه مند به سرمایهگذاری در ایران هستند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به این که موسسه مطالعات بینالمللی انرژی در ایران مسئول تدوین استراتژی انرژی بوده و موسسه اقتصاد انرژی کره جنوبی نیز این مسئولیت را در این کشور بر عهده دارد بنابراین همکاری میان دو موسسه میتواند نقشه راه همکاریهای انرژی محور دو کشور را طراحی کند.
نظر شما