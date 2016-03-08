آلبوم «جایی برای ابدیت» منتشر شد/ فیلم و تئاتر در موسیقی

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم موسیقی «جایی برای ابدیت» به آهنگسازی مهدی وجدانی در قالب مجموعه ای از موسیقی متن فیلم ها و آثار نمایشی این هنرمند که تاکنون جوایزی را نیز نصیب خود کرده، بعد از شش سال در بازار موسیقی منتشر شد.

نشانی، جایی برای ابدیت، دیدار در مه، مرثیه، ایستاده در باران، پریشانی لیلی، درنگ، فردای آن روز و روایت ناتمام قطعاتی هستند که برای این آلبوم در نظر گرفته شده است.

داود منادی نوازنده ویلنسل، مهدی وجدانی نوازنده پیانو، مهسا علیپور نوازنده ویولن، ویدا سران چرخ نوازنده ویولا، نازلی سلطان زاده آوا، علیرضا خسروی ادوات کوبه ای و کریشا سیمیاکف نوازنده کلارینت گروه اجرایی این آلبوم موسیقایی را تشکیل می دهند.

آلبوم «جایی برای ابدیت» در استودیو پاپ، صبا و دیلمان ضبط شده است که رنه استفان مسترینگ اثر را در استودیو y.c فرانسه انجام داده است.

مهدی وجدانی آهنگساز و رهبر ارکستر تا کنون سه آلبوم با نام های «تاریکی زیبا»، «اشک هایی از بهشت» و «جاده های بارانی» را به بازار موسیقی عرضه کرده است.