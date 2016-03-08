فیلیپ هاموند با نواز شریف و مقامات دولت اسلام آباد دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سما نیوز»، «فیلیپ هاموند» وزیر امور خارجه انگلیس در سفر خود به اسلام آباد با «نواز شریف» نخست وزیر و «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار و گفتگو کرد.

فیلیپ هاموند در دیدار با نواز شریف در مورد مسایل منطقه، مسئله افغانستان و نیز مذاکرات صلح افغانستان به بحث و گفتگو پرداخت.

قبل از این دیدار فیلیپ هاموند با «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار سرتاج عزیز گفت: مسئله مهاجران افغانستانی مسئله مهم سیاسی و اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: در مذاکرات صلح افغانستان پاکستان، چین و آمریکا نقش کمک کننده دارند. مذاکرات اصلی بین دولت افغانستان و گروه طالبان خواهد بود و امید می رود این مذاکرات در چند هفته آینده برگزار شود.

فیلیپ هاموند در این دیدار گفت: شروع مذاکرات هند و پاکستان نباید مشروط به مسئله کشمیر باشد و امید است تیم تحقیقاتی پاکستان درباره حمله تروریستی ماه زانویه به پایگاه هوایی «پتان کوت» هند پیشرفت مناسبی کسب کند.

لازم به ذکر است فیلیپ هاموند قبل از این دو دیدار با «چودری نثار علی» وزیر کشور پاکستان نیز دیدار و گفتگو انجام داده بود. وزیر خارجه انگلیس قبل از سفر به اسلام آباد به کابل سفر کرده بود و با «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان نیز دیدار داشته است. هدف از سفر فیلیپ هاموند به افغانستان و پاکستان بررسی اوضاع منطقه و نیز رایزنی در مورد مذاکرات صلح افغانستان با سران دو کشور است.