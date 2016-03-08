به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی بیدار ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان همدان با بیان اینکه اعتبارات شرکت آب و فاضلاب استان همدان در سال جاری ۸۵ میلیارد تومان بوده است، گفت: این مقدار نسبت به اعتبار سال گذشته ۱۰۰درصد افزایش یافته است.

حسینی بیدار با اشاره به اینکه در بخش آب و فاضلاب اعتبارات بیشتر شده است، افزود: نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان در بخش فاضلاب و شش میلیارد اعتبار در بخش آب از سفر ریاست جمهوری بوده است.

وی با بیان اینکه میزان اعتبارات در بخش آب ۲۷میلیارد تومان و در بخش فاضلاب ۵۰ میلیارد تومان بوده است، بیان کرد: اعتبارات ملی در بخش آب ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

حسینی بیدار اعتبارات در بخش مسکن مهر را ۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در مجموع ۹۵ میلیارد تومان اعتبار شرکت آب و فاضلاب استان همدان بوده که ۱۵۰درصد نسبت به اعتبار سال گذشته افزایش یافته است.

اعتبارات تملک ملی جهاد کشاورزی رشد تصاعدی پیدا کرده است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه اعتبارات تملک ملی رشد تصاعدی پیدا کرده است، اظهار داشت: این اعتبارات به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

منصور رضوانی جلال با بیان اینکه یارانه صادراتی برای سیب زمینی ۸۹میلیارد ریال به استان همدان تخصیص یافته است، گفت: ۶۰ میلیارد ریال آن دریافت شده است و ۳۹ میلیارد ریال نیز تا پایان سال پرداخت می شود.

وی در ادامه عنوان کرد: برای ۱۱۳ هزار تن سیب زمینی صادراتی ۱۶۷ میلیارد ریال از سوی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان مدیریت و برنانه ریزی اعلام شد تا اعتبار مورد نیاز به استان همدان اختصاص یابد.

رضوانی جلال با اشاره به اینکه سرمایه گذاری امسال به ۳۰۰ میلیارد ریال در حوزه های بخش کشاورزی رسیده است، اظهار داشت: بیش از ۴۰۰طرح با سرمایه گذاری چهار هزار و ۷۴۶ میلیارد ریال و با پیش بینی اشتغال هزار و ۹۹۱ نفر در بخش کشاورزی، دامداری، مرغداری و غیره آماده اجرا است.