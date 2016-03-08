  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۲

كشف ۲۹۰ تن مواد مخدر در گمرک

كشف ۲۹۰ تن مواد مخدر در گمرک

گمرک ايران از كشف حدود ۲۹۰ تن انواع مواد مخدر و پيش‌سازهاي آن در سال ۱۳۹۴ خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متيل اتيل كتون، اسيداستيك، اسيد انيدريداستيك، هيدروكلريك و اسيد استيل كلرايد به ترتيب با ۷۳ هزار و ۲۰۰ كيلوگرم، ۴۲ هزار و ۲۸۷ كيلوگرم، ۴۹ هزار و ۸۷۰ كيلوگرم، ۵۲ هزار و ۹۰۲ كيلوگرم و ۱۶ هزار و ۵۰۰ كيلوگرم بالاترين حجم پيش‌سازهاي مواد مخدر كشف شده را تشكيل مي‌دهند. به گفته كارشناسان معمولاً يك‌سوم از پيش‌سازهاي مواد مخدر پس از انجام فعل و انفعالات شيميايي در آزمايشگاه‌ها قابليت تبديل شدن به هروئين را دارند.

ترياک و شيره آن با ۲۱۴ كيلوگرم، ناس با ۲۱۱ كيلوگرم و شيشه و هروئين با ۳ونيم كيلوگرم و ۲۲۵ گرم بخش ديگري از كشفيات مأموران گمرك در سال ۹۴ بوده است. در ميان قرص‌ها و آمپول‌هاي كشف شده قرص ريلايف با ۲۶ هزار و ۴۹۶ كيلوگرم، قرص و آمپول ديكلوفناك با ۶ هزار و ۴۲ كيلوگرم، قرص دگزامتادون با ۸ هزار و ۷۸ كيلوگرم و قرص آوميكرن و آمپول ديكلورت مجموعاً با ۱ هزار كيلوگرم بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنين پيش‌سازهاي مكشوفه عمدتاً ترانزيتي بودند كه قاچاقچيان تلاش داشتند تا با ترانزيت اين محموله‌ها به كشور افغانستان به‌عنوان مواد اوليه توليد انواع مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها اقدام نمايند. كشفيات انواع مواد مخدر و پيش‌سازهاي آن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱۰۰ درصد در گمرك افزايش داشته است.

کد مطلب 3575971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها