كشف ۲۹۰ تن مواد مخدر در گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، متيل اتيل كتون، اسيداستيك، اسيد انيدريداستيك، هيدروكلريك و اسيد استيل كلرايد به ترتيب با ۷۳ هزار و ۲۰۰ كيلوگرم، ۴۲ هزار و ۲۸۷ كيلوگرم، ۴۹ هزار و ۸۷۰ كيلوگرم، ۵۲ هزار و ۹۰۲ كيلوگرم و ۱۶ هزار و ۵۰۰ كيلوگرم بالاترين حجم پيش‌سازهاي مواد مخدر كشف شده را تشكيل مي‌دهند. به گفته كارشناسان معمولاً يك‌سوم از پيش‌سازهاي مواد مخدر پس از انجام فعل و انفعالات شيميايي در آزمايشگاه‌ها قابليت تبديل شدن به هروئين را دارند.

ترياک و شيره آن با ۲۱۴ كيلوگرم، ناس با ۲۱۱ كيلوگرم و شيشه و هروئين با ۳ونيم كيلوگرم و ۲۲۵ گرم بخش ديگري از كشفيات مأموران گمرك در سال ۹۴ بوده است. در ميان قرص‌ها و آمپول‌هاي كشف شده قرص ريلايف با ۲۶ هزار و ۴۹۶ كيلوگرم، قرص و آمپول ديكلوفناك با ۶ هزار و ۴۲ كيلوگرم، قرص دگزامتادون با ۸ هزار و ۷۸ كيلوگرم و قرص آوميكرن و آمپول ديكلورت مجموعاً با ۱ هزار كيلوگرم بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنين پيش‌سازهاي مكشوفه عمدتاً ترانزيتي بودند كه قاچاقچيان تلاش داشتند تا با ترانزيت اين محموله‌ها به كشور افغانستان به‌عنوان مواد اوليه توليد انواع مواد مخدر صنعتي و روانگردان‌ها اقدام نمايند. كشفيات انواع مواد مخدر و پيش‌سازهاي آن در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ۱۰۰ درصد در گمرك افزايش داشته است.