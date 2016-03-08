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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۰

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان:

چارت سازمانی شهرداری های هرمزگان در حال به روز رسانی است

چارت سازمانی شهرداری های هرمزگان در حال به روز رسانی است

بندرعباس - مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان گفت: به روز رسانی چارت سازمانی شهرداری های هرمزگان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان بهاری میمندی ظهر سه شنبه در دومین نشست شهرداران استان هرمزگان با اشاره به اقدامات دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان، عنوان کرد: به روز رسانی چارت سازمانی شهرداری های هرمزگان در حال انجام است و همچنین پیگیری تجهیز و اتصال شهرداری های استان به شبکه دولت صورت گرفته تا همه شهرداری ها به این شبکه متصل شوند.

وی ادامه داد: طبق برنامه زمان بندی دو ماهه از تمامی شهرداری ها و شوراهای استان بازدید به عمل آمد و نتیجه آن به مقامات استان و کشور اعلام شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی شهرداران و شوراها، افزود: طی شش ماه اخیر ۲۲ دوره آموزشی با حضور هزار و ۱۲۲ نفر از شهرداران و اعضای شوراهای استان هرمزگان برگزار شده است.

بهاری گفت: همچنین طی شش ماه گذشته ۱۸ دستگاه انواع ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین برای شهرداری های استان خریداری شده است.

وی با اشاره به مشارکت شهرداری ها در احداث بوستان های بانوان در هرمزگان، بیان داشت: شهرداری ها در این زمینه فعالیت و اقدامات خوبی داشتند تا این بوستان ها به مرحله بهره برداری برسد.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان با بیان اینکه ۹۰ درصد شهرداری های استان بودجه سال ۹۵ خود را در سامانه مربوطه ثبت کردند، اظهار داشت: آزمون استخدامی شهرداری های استان با حضور سه هزار و ۸۰۰ شرکت کننده برگزار شد و مراحل مصاحبه و استخدام پذیرفته شدگان سال آینده برگزار می شود.

کد مطلب 3575975

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