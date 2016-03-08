لزوم‌ توجه به الگوهای سبک ایرانی اسلامی درتمام مقاطع تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شیراز، علیرضا پاک فطرت در کلاس درس دانشآموزان مقطع چهارم یکی از دبستان های شیراز که در دفتر وی برگزار شد، اظهار داشت: ذهن باز دانشآموزان آمادگی یادگیری سریع هر مطلبی را دارد.
وی با تأکید بر اینکه الگوهای مناسب بر اساس سبک زندگی متعالی اسلامی ایرانی باید در تمامی مقاطع تحصیلی مورد توجه قرار گیرد خاطرنشان کرد: امروز مصرفگرایی، ساکن بودن و نداشتن فعالیت، معضل بزرگ دانشآموزان است.
شهردار شیراز ضمن قدردانی از تمامی زحمات اداره کل آموزش و پرورش فارس، بیان کرد: به نظر میرسد در کنار تغییر در نحوه چیدمان نظام آموزشی بایستی برخی مسایل فرهنگی به ویژه فرهنگ کار و تلاش و فعالیت سازنده و عرق به محیط زندگی از ابتدا در آموزشهای دانشآموزان لحاظ شود.
پاکفطرت با بیان اینکه دانشآموزان باید بتوانند مسیر مدرسه تا محل سکونتشان را پیاده یا با دوچرخه طی کنند تصریح کرد: باید سعی شود بیش از پیش رقابت در ارائه آموزش مناسب و فوق برنامه در دستور کار تمامی مدارس قرار گیرد تا والدین دغدغه نداشته باشند که فرزندانشان باید حتماً به مدرسه خاصی بروند چراکه این موضوع سبب میشود فاصله زیادی بین مدارس و منزل دانشآموزان باشد و استفاده از سرویس برای دانش آموزان اهمیت می یابد.
وی با اشاره به اینکه باید نزدیکترین مدرسه به منزل در اولویت والدین دانشآموزان قرار گیرد، عنوان کرد: در این صورت دانشآموزان میتوانند پیاده و یا با دوچرخه به مدرسه رفتوآمد کنند.
شهردار شیراز گفت: وظیفه تمامی مسئولان و شهرداری شیراز ارتقای ایمنی معابر برای عبور شهروندان بویژه دانشآموزان، ساخت پیادهروهای مناسب و ایمن و آموزش فرهنگ ترافیک است تا جایی که این موضوع بهبود یابد.
پاکفطرت با اشاره به روند رو به رشد افزایش وزن در دانشآموزان به دلیل استفاده از فستفودها و کمتحرکی، اظهار داشت: دانشآموزان باید والدین را ترغیب کنند تا غذاهای سالم و ساده در منزل آماده شده و در اختیار قرار گیرد چراکه غذاهای فست فود و حتی دیگر غذاهایی که عرضه میشود سلامت دانشآموزان را تامین نمیکند.
وی با بیان اینکه باید دانشآموزان را درسخوان، کاری و با اخلاق تربیت کرد و آیندهسازان ایران باید کار و تلاش را سرلوحه عملکردشان قرار دهند، افزود: پدران و پدربزرگان این نسل که تربیت شدگان مادرانی با ایمان بودند و خستگی ناپذیر در هشت سال دفاع مقدس در برابر ابرقدرتها ایستادند باید الگوی کودکان و نوجوانان امروز باشند.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه جامعه امروز بیش از هر چیز دیگر به کار و تلاش و نهادینه کردن فرهنگ آن نیاز دارد تا بتوان کشور را خودکفا و مستقل و بدون نیاز به بیگانگان ساخت و به سوی اهداف متعالی آن پیش برد، خاطرنشان کرد: باید به دانشآموزان اخلاق و برنامهمحور بودن، کار و تلاش و عرق به محل زندگی را آموخت.
پاکفطرت با بیان اینکه کشوری که بر اساس برنامه اداره شود دچار چالش نمیشود عنوان کرد: هر کس باید به محل زندگی و شهر خود علاقه داشته باشد و به چنین فردی میتوان گفت شهروند چراکه شهروند و شهر نشین با هم متفاوتند.
وی با اشاره به اینکه جمعآوری یک زباله خدمت به محیط زندگی است، بیان کرد: اگر هر شهروند روزانه یک زباله از سطح خیابان جمعآوری یا از ریختن آن در خیابان و معابر پیشگیری کند از عواید ناشی از کاهش هزینههای سنگین جمعآوری زباله میتوان یک تالار بزرگ برای شهر ساخت.
شهردار شیراز با اشاره به اینکه وقتی تأسیسات شهری کمتر تخریب شود به طور حتم عواید آن به نقاط لازم و مورد نیاز شهر سرازیر میشود گفت: پرتاب زباله در خیابانها و حاشیه آن تابحال برای تعداد زیادی از پاکبانهای شهرداری سانحه ایجاد کرده است که مسببین آن باید دچار عذاب وجدان همیشگی باشند.
وی در پایان از همه شهروندان در تمامی سنین خواست مشکلات شهری را با شماره ۱۳۷در میان بگذارند.
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