به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی آغاز طرح توسعه زراعت چوب در صومعه سرا اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح تأمین مواد اولیه برای صنایع سلولزی استان است.

علی منتظری با بیان اینکه این طرح با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت، کارخانجات سلولزی و فرمانداری صومعه سرا اجرایی می شود افزود: در تلاش هستیم که تا پایان سال ۹۵ ظرفیت تولید سلولزی استان را به یک میلیون متر مکعب برسانیم.

وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به این میزان تولید، تأمین مواد اولیه برای کارخانجات سلولزی ضروری است گفت: شهرستان صومعه سرا با توجه به اینکه قطب تولید صنوبر در کشور است، پایگاه مناسبی برای اجرای این طرح است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان خاطرنشان کرد: با همکاری ۱۰ شهرستان، ۵۰ هزار نهال صنوبر تهیه شده و برای اجرای این طرح توسط کارخانجات در اختیار مردم قرار گرفته است.

منتظری فرهنگ سازی در حوزه کاشت صنوبر را در ایجاد استقبال و رغبت بین مردم مهم دانست و افزود: امیدواریم با فرهنگ سازی مناسب، شاهد گسترش این طرح در سال آینده در مناطق مستعد استان گیلان باشیم.

وی ادامه داد: هدف دیگر از اجرای این طرح، علاوه بر صنوبر و موضوع اصلاح نژاد آن، ایجاد اتحادیه صنفی صنوبرکاران در شهرستان صومعه سرا با همکاری اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از کمک های فنی و علمی با محوریت کارخانجات و افراد صاحب نظر است.

این مسئول با بیان اینکه زمین های بایر در استان ظرفیت تبدیل شدن به مجموعه های کاشت صنوبر را دارا هستند اظهار کرد: نگاه نهایی ما همراه کردن مردم با اجرای این طرح در استان است.