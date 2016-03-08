به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی طالبی ظهر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در شرکت پخش نفت ساری برگزار شد، افزود: تاکنون ۴۰ میلیون لیتر فرآورده نفت گاز و نفت سفید صادر کرده‌ایم که ذخیره‌سازی امسال نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش داشته و هیچ نگرانی در خصوص بنزین سوپر برای ایام نوروز نداریم.

وی اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۸۵۰ میلیون لیتر بنزین توزیع‌شده که چهار درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

وی بیان داشت: همچنین ۸۲ میلیون لیتر نفت سفید و ۵۷۵ میلیون نفت گاز در سال جاری توزیع‌شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل اجرای طرح پیمایش حمل‌ونقل نفت و گاز کاهش داشته است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ساری گفت: امسال یک میلیارد و ۴۳۹ میلیون لیتر نفت کوره توزیع‌شده که نسبت به مدت مشابه گذشته به دلیل تزریق گاز به نیروگاه نکا و صرفه‌جویی در سوخت نفت کوره ۲۸ درصد کاهش داشته است.

وی میزان توزیع گاز مایع خانگی را ۷۴ هزارتن عنوان کرد که چهار درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشت و توزیع گاز سیان جی ۲۶۵ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است و درنتیجه ۲۵۶ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی داشته‌ایم.

طالبی بابیان این‌که منطقه ساری انبار استراتژیک است که ۳۴۰ میلیون لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی انواع فراورده‌های نفتی را دارا است گفت: توزیع بنزین سوپر به چهار استان خراسان رضوی، خراسان شمالی، غرب استان و سمنان صورت می‌گیرد.

طالبی ظرفیت ذخیره‌سازی گاز مایع را شش هزار تن اعلام کرد و ابراز داشت: بازاریابی خوبی در یک سال گذشته داشته‌ایم و پنج هزار ساعت نفر کارکرد در یک ماه برای آماده‌سازی صادرات نفتی در شرکت نفت انجام‌شده است.

مدیر شرکت نفت منطقه ساری دپو فراورده‌های نفتی راباظرفیت ۲۰ میلیون لیتر نفت در سواپ نکا اعلام کرد و افزود: سواپ نکا مدت شش سال است که متوقف‌شده و پیش‌بینی می‌کنیم تا چند ماه آینده راه‌اندازی خواهد شد و فعالیت این مجموعه باعث افزایش ارزآوری برای کشور خواهد شد.