به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا بیگلری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی به اقدامات انجام شده برای چهارشنبه سوری اشاره کرد و افزود: همه تمهیدات برای ارائه خدمات درمانی آماده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در ایام نوروز همه بیمارستان‌های استان زنجان آماده ارائه خدمات هستند.

بیگلری تاکید کرد: امسال ۴۵ پایگاه فوریت پزشکی در ایام نوروز ارائه خدمات می‌کنند و که هفت پایگاه نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم.

وی افزود: امسال متخصصان طب اورژانس در بیمارستان ولیعصر(عج) به صورت ۲۴ ساعته فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان تصریح کرد: مرکز اطلاع‌رسانی دارویی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با شماره تلفن‌ ۱۴۹۰ آماده دریافت شکایات، مشکلات و نحوه مصرف داروها در طول ایام تعطیلات نوروزی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به فعالیت پزشکان متخصص در بیمارستان‌های استان زنجان در ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: پزشکان در همه بیمارستان‌ها حضور دارند.

بیگلری یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در راستای ارتقای سلامت و ارائه خدمات درمانی به مردم با تمام توان و نیرو در ایام تعطیلات نوروز در آماده‌باش کامل است.

وی افزود: در راستای ارائه خدمات درمانی به مردم ۱۱ داروخانه شبانه روزی و ۶ داروخانه معین در ایام تعطیلات نوروزی در استان زتجان فعال خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان یادآور شد: این داروخانه ها به صورت ۲۴ ساعته خدمات لازم را ارائه خواهند داد و داروخانه شهید رجایی برای بیماران خاص از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ عصر فعال خواهد بود.