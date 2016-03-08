سند راهبردی اقتصاد مقاومتی استان البرز تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: چارچوب های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و هر دستگاه به فراخور مأموریت های حوزه کاری خود باید طرح و برنامه عملیاتی و اجرایی داشته باشد.

وی که در این نشست گزارش عملکرد ادارات کل کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت استان را در حوزه اقتصاد مقاومتی دریافت کرد، افزود: مقایسه عملکرد هر دستگاه بعد و قبل از اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید اعلام شود تا تفاوت های موجود احصاء شود.

استاندار البرز با اشاره به اینکه ظرفیت های هر استان در منطقه و همین طور شهرستان ها بر اساس استعدادها و ظرفیت ها، روند اجرای طرح اقتصاد مقاومتی را متفاوت از دیگری می سازد، گفت: نیاز است که بررسی های لازم نیز در این زمینه صورت گیرد و فعالیت های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی مطابق پتانسیل ها اجرایی شود.

وی با تأکید بر اینکه تدوین سند آمایش سرزمینی نقش ویژه ای در تصمیم گیری های این بخش خواهد داشت، افزود: در کنار این مهم سیاست های دولت باید مورد توجه قرارگیرد و تا جایی که امکان پذیر است از پتانسیل های مراکز تحقیقاتی و بخش خصوصی نیز استفاده کرد.

طهائی با بیان اینکه الزمات و پیش نیازهای اقتصاد مقاومتی اغلب به صورت کلی است، گفت: بسترهای اجرایی شدن آن در استان و شهرستانهای پیرامونی باید فراهم شود.

استاندار البرز در محور دیگری با اشاره به گزارش کامل ارائه شده از سوی اداره کل کشاورزی استان مأموریتی ویژه برای این اداره کل در نظر گرفت و گفت: اخیرا شاهد سفر رئیس جمهور غنا به این استان بودیم و با توجه به اینکه البرز در زمینه کشاورزی برخوردار از ظرفیت های فوق العاده ای است، بنابراین به نظر می رسد در حوزه کشاورزی با طرح های مبتنی بر راهبردهای اقتصاد مقاومتی و کشت فرا سرزمینی بتوان طرح های فرا ملی ارائه داد و انتظار می رود دستگاه های مرتبط در این زمینه گام بردارند و پرونده غنا با استان البرز در حوزه اقتصاد مقاومتی ویژه تر اجرایی شود.

طهائی در پایان وجود صنایع و معادن موجود در این استان را نیز از دیگر استعدادها برای توسعه روابط صنعتی و کشاورزی دانست و گفت: اجرای مأموریت های مشترک با دستگاه هایی همچون آبفا، کشاورزی و صنعت معدن نقشه راهی برای گسترش فعالیت های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.