به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا فرجی مدیر پخش حوزه هنری در مراسم رونمایی از نسخه خانگی انیمیشن سینمایی «شاهزاده روم» که ظهر امروز ۱۸ اسفند ماه برگزار شد، با اشاره به اینکه این انیمیشن یک تجربه موفق در صنعت سینمای کشور است، گفت: باعث خوشحالی است که صنعت سینمای انیمیشن توسط حوزه هنری احیا شد و این اثر توانست فروش قابل قبولی به دست آورد. موسسه بهمن سبز به عنوان میزبان این اثر سینمایی از ۱۳ آبان‌ماه همزمان با روز دانش آموز اکران «شاهزاده روم» را آغاز کرد و امروزه در برخی شهرها این اثر به صورت تک سانس همچنان روی پرده می رود. به عنوان مثال شب گذشته این انیمیشن در شیراز ۳۸۰ هزار تومان فروش داشت. خراسان رضوی طی مدت اکران با ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان پرفروش ترین شهرستان محسوب می شود و بعد از آن اصفهان با ۲۰۰میلیون تومان و فارس با ۱۸۰ میلیون تومان در رده بعدی قرار گرفتند.

فرجی بیان کرد: فروش کل این انیمیشن در مجموع ۵ میلیارد تومان بود که ۱میلیارد و ۵۰۰ هزار تومان به تهران و ۳ میلیارد و پانصد هزار تومان به فروش شهرستان اختصاص داشت. البته تفاوت این آمار با آنچه در سایت سینما تیکت درج شده به این خاطر است که موسسه بهمن سبز نمایش سیار این انیمیشن را در نقاط مختلف تهران و شهرستان هایی که فاقد سالن سینما بودند اکران کرد و بخشی از فروش به این شکل اتفاق افتاد.

حامد جعفری تهیه کننده و مدیر گروه هنر پویا نیز گفت: امروز در این مراسم از نسخه خانگی «شاهزاده روم» رونمایی می شود و فردا هم نسخه VOD این اثر روی سایت Filimo.com می رود. علاوه بر این، ۷۰ قلم محصول جانبی شناسایی کردیم که قرار است در ۷ دسته با اولویت لوازم التحریر، کیف و پوشاک همزمان با پخش نسخه تلویزیونی در نیمه شعبان رونمایی شود.

جعفری درباره فعالیت های تازه گروه هنر پویا نیز توضیح داد: از اوایل دی ماه ۹۴ رسما انیمیشن «فیل شاه» کلید خورد. ایده و فیلمنامه این اثر تازه توسط ۳ نفر به نگارش درآمد تا اوایل سال ۹۶ از آن رونمایی شود. همانطور که برای «شاهزاده روم» این برنامه را مد نظر داشتیم این بار هم قصد داریم نسخه صفر «فیل شاه» را در جشنواره فیلم فجر ۹۵ رونمایی کنیم و نسخه کامل را سال بعد از آن به نمایش درآوریم.

این تهیه کننده با اشاره به اینکه این اثر با مشارکت مالی یک شرکت لبنانی تولید می شود، اضافه کرد: با بنیاد سینمایی فارابی هم در مذاکرات اولیه به توافق رسیدیم و منتظریم تا روال اداری کار طی شود. باقی هزینه ها هم توسط گروه هنر پویا تامین می شود.

هادی محمدیان کارگردان نیز در ادامه این سخنان اظهار کرد: با توجه به تجربیاتی که در تولید و پخش «شاهزاده روم» به دست آوردیم توانستیم «فیل شاه» را قدرتمندتر آغاز کنیم. من با محمدباقر مفیدی کیا و علی رمضان پور کارگاه سه نفره‌ای داشتیم و ماه ها روی ایده و فیلمنامه کار کردیم. البته در این مرحله از مشورت استادان زیادی هم بهره گرفتیم. همزمان با نگارش، مرحله طراحی را به سرپرستی هادی طبسی آغاز کردیم.

وی افزود: هم اکنون نگارش فیلمنامه به پایان رسیده و گروه طراحی تا کنون ۴۰ درصد از کار را پیش برده اند و به بخش مدل سازی رسیده اند. «فیل شاه» قصه جنگلی است که همه حیوانات در کنار هم زندگی می کنند. گله فیل ها باید جانشین پادشاه شان را معرفی کنند و منتظر به دنیا آمدن جانشین هستند اما پس از انتظار فیلی چاق و تنبل متولد می شود که قابلیت جانشینی را ندارد.

محمدیان توضیح داد: در این قالب کلی سعی کردیم به سوالات معمولی که اغلب درباره خداشناسی، خلقت، راز تولد و ... در ذهن بچه ها شکل می گیرد پاسخ دهیم.

همچنین حامد جعفری به معرفی اعضای گروه خود پرداخت و گفت: عوامل این انیمیشن تقریبا همه کسانی هستند که در «شاهزاده روم» نیز با ما همکاری داشتند تنها در بخش جلوه های ویژه سرپرست تیم قرار است به شخص دیگری واگذار شود. حسن ایوبی تدوین، محمدرضا علیقلی آهنگساز و حسن مهدوی صداگذار این انیمیشن است و در بخش دوبلاژ هنوز مذاکراتی انجام ندادیم.

وی در پایان متذکر شد: اگر «فیل شاه» به جشنواره ۹۵ نرسد تا جشنواره فیلم فجر سال ۹۶ صبر نخواهیم کرد و در اولین فرصت شرایط اکران عمومی را فراهم می آوریم. بعد از به سرانجام رسیدن «شاهزاده روم» و قبل از کلید خوردن «فیل شاه» مدتی زمان در اختیار داشتیم که در این برهه گروه هنر پویا به تولید چند انیمیشن کوتاه اقدام کردند. یکی از این آثار کوتاه «مردی که خودش را کشت» با موضوع واقعه عاشورا بود که در این مراسم به نمایش درمی آید.

بعد از این سخنان انیمیشن کوتاه «مردی که خودش را کشت» به نمایش درآمد و سپس عوامل انیمیشن «شاهزاده روم» با حضور محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری و جمعی از مدیران حوزه هنری از نسخه خانگی این اثر رونمایی کردند.

در پایان نیز دست اندرکاران گروه هنرپویا از غلامرضا فرجی تقدیر به عمل آوردند که فرجی در این بخش اشاره کرد: باعث افتخار است حوزه هنری عامل احیای دوباره صنعت انیمیشن بود و «شاهزاده روم» توانست رتبه چهارم فروش را در سال ۹۴ به خود اختصاص دهد.