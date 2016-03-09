۱۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۱

فیلم/ شبح هشت پا در اعماق اقیانوس آرام

یک گونه جدید هشت پا به تازگی در اعماق آب های اقیانوس آرام پیدا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این فیلم هشت پایی را مشاهده می کنید که به دلیل داشتن رنگ دانه های سفید رنگ به نام «هشت پا شبح شکل» نام گذاری شده است.

این هشت پا توسط روبات اکتشاف گر اقیانوسی در اعماق آب های اقیانوس  آرام به تازگی شناسایی شده است.

علیرضا کمندی

