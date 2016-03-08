ایجاد بخش VIP جانبازان قطع نخاعی در بیمارستان امیرالمومنین (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله کریمی ظهر سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت روز ۲۲ اسفند ماه، سالروز گرامیداشت شهدا و تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام(ره)، اظهار داشت: همانطور که در قرآن کریم بیان شده، شهادت با مرگ و فنا شدن متفاوت است و شهید پس از شهادت علاوه بر رتبه و مقام بلندی که به دست می‌آورد در واقع با نثار جهان خود تحولی نیز در وجود انسان‌های دیگر ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲۲ اسفندماه هرسال به عنوان روز شهید مشخص شده، افزود: لازم است در این ارتباط اطلاع‌رسانی‌ جامعی به مردم انجام شود چرا که پس از گذشت سه سال هنوز بسیاری از مردم از وجود چنین روزی اطلاع ندارند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تصریح کرد: شاید از دیدگاه برخی روشنفکران دگراندیش که غیردینی فکر می‌کنند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت لزومی نداشته باشد و این در حالی است که پایه و اساس نظام دینی جهاد فی سبیل الله است.

قلم زدن درباره شهادت حتی در جریده‌ای کوچک پشت استکبار را می‌لرزاند

وی با بیان اینکه سرتاسر نهج‌البلاغه حضرت علی (ع) بحث جهاد را مطرح و آن را در ورودی بهشت می‌داند، گفت: این مطلب از آن رو اهمیت زیادی دارد که این فرهنگ دشمن‌شکن است و قلم زدن درباره جهاد و شهادت نیز حتی در جریده‌ای کوچک پشت استکبار و تن اسرائیل را می‌لرزاند.

سردار کریمی تاکید کرد: ما با انقلاب اسلامی در واقع تئوری حکومت دینی را در جهان مطرح کردیم و برای اثبات آن نیازمند کمربند حکمتی و امنیتی هستیم که چیزی جز توسعه فرهنگ ایثار و شهادت نیست.

وی اضافه کرد: ایثار در لغت به معنای ترجیح دیگری بر خود است و اوج این ایثار در شهادت معنا می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان بیان کرد: مشاور امنیت چند دولت آمریکا که فردی لائیک و سکولار است در کتاب خود بیان می‌دارد که من فرد دینی نیستم اما به تمام جهان اعلام می‌کنم که اگر دست از سنت‌ها، آداب و رسوم (ارزش‌ها در فرهنگ ایرانی اسلامی) دست بردارید مضمحل خواهید شد؛ یعنی دشمن نیز به این امر اعتقاد دارد.

وی اضافه کرد: تنها محوری که دشمن زورگو را سر جای خود می‌نشاند فرهنگ ایثار و شهادت است و تاکید بر ترویج آن در سینما، تئاتر، تلویزیون کتاب و غیره بر همین اساس است.

سردار کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در تهران به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برای اولین بار تشکیل شده است، گفت: اصفهان پیشتاز برگزاری این شورا در میان دیگر استان های کشور در روز جاری خواهد بود.

وی همچنین از انتشار نسخه قانون جدید جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مطابق آخرین تغییرات خبر داد و گفت: چاپ این مجموعه به منظور آشنایی ایثارگران و رزمندگان از حقوق خود است و در این نسخه حتی به حقوق رزمندگانی که در جبهه دچار جراحت نشده‌اند نیز پرداخته شده است.

اجرای تئاترهای خیابانی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در نوروز

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان همچنین از اجرای شعار ۱۰۰ شب با تئاتر خبر داد و گفت: تعدادی تئاتر خیابانی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت نیز برای ایام نوروز درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه همچنین از ۳۷ عنوان کتاب در حوزه ایثار و شهادت ظرف شش ماه گذشته رونمایی شده، گفت: 40 هزار دیدار و بازدید از خانواده شهدا طی شش ماه گذشته انجام شده است.

وی با اشاره وجود ۲۷۰ جانباز قطع نخاعی در استان اصفهان به ایجاد بخش VIP جانبازان دارای ضایعه نخاعی در بیمارستان امیرالمومنین (ع) اشاره و عنوان کرد: این بخش در بیمارستان امیرالمومنین(ع) اصفهان آماده بهره‌برداری است و احتمالا در ابتدای سال ۹۵ توسط معاون درمان بنیاد شهید افتتاح می‌شود.