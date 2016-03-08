وحدت رویه برای سیستان و بلوچستان امنیت داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری امروز در بدو ورود به زاهدان در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: با اقدامات بسیار مناسب صورت گرفته امسال، شاهد ایجاد امنیت پایدار از سوی تمامی دستگاه های امنیتی و نظامی در این استان مرزی هستیم که توفیقات بسیاری به همراه داشته است.

وی افزود: وحدت رویه اکنون آثارش را برای فضای روانی سیستان و بلوچستان به خوبی نشان داده است و باید برای رفع خلأها موجود تلاشمان بیشتر شود چرا که مردمان این دیار لایق بهترین خدمات هستند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در خصوص آخرین وضعیت انسداد مرزهای استان سیستان و بلوچستان گفت: طی چند وقت اخیر اقدامات بسیار خوبی در خصوص انسداد مرزها انجام شده که در سال جدید نیز با قوت بیشتری ادامه خواهد داشت.

وی امنیت در سیستان و بلوچستان را مطابق آمارها مطلوب توصیف کرد و گفت: در این بعد کمی نگرانی ناشی از همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان وجود دارد که آن هم با تلاش و جدیت نیروهای انتظامی و امنیتی و همکاری خوب مردم بر طرف می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده نیروی انتظامی کشور با هدف بازديد از تعدادی پايگاه های مرزی، مقرهای انتظامی، پيگيری مصوبات سفر اخیر و شرکت در یادواره ملی شهدای نیروی انتظامی در دانشگاه سیستان و بلوچستان به زاهدان سفر کرده است.