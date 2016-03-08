آزار جنسی زنان شاغل در فوتبال بریتانیا دو برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، از تعداد زیادی از زنان در این خصوص سوال شده که بسیاری از آنها گفته اند مورد اذیت و آزار واقع شده اند و بعضی آن را غالبا و بعضی هم هر روز عنوان کرده اند.

یکی از زنان در پاسخ به این سوال گفته از آنجایی که مورد طعنه واقع می شده و نیز در روز مسابقات پیام های جنسی دریافت می کرده کار خود را رها کرده است.

WIF از ۵۰۵ زن شاغل در فوتبال بریتانیا در این خصوص سوال پرسیده و آنها تجربیات خود را در این خصوص مطرح کرده اند.

«آنا کِسِل»، رئیس «زنان در فوتبال»، گفت: واقعیت این است که بیش از نیمی از زنان شاهد جنسیت گرایی در این حرفه بوده اند و فقط کمتر از نیمی از آنها آن را شرورانه توصیف نکرده اند.

وی گفت: فکر نمی کنم در هیچ حرفه ای دیگری چنین موضوعی اینقدر گسترده باشد. بنابراین ثابت می شود که مشکل از فوتبال است و بشدت نیاز به بررسی دارد. اما آنچه بسیار نگران کننده است این است که آزار جنسی دو برابر شده است. این شاید به خاطر این باشد که زنان در خصوص آن حرف می زنند و نشان می دهد که جنسیت گرایی در فوتبال وجود دارد.

طبق نتایج این پژوهش، ۱۵ درصد از بانوان عنوان کرده اند که به طور مستقیم مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند که این به نسبت سال قبل افزایشی دو برابری داشته است.

«اوا کارنیرو» پزشک پیشین زن چلسی یکی از زنان شاغل در فوتبال بود که هواداران تیم های رقیب بارها علیه وی شعارهای جنسیت گرایی دادند.