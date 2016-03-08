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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۷

درگیری بین دو گروه از طالبان افغانستان ۲۶ کشته بر جای گذاشت

درگیری بین دو گروه از طالبان افغانستان ۲۶ کشته بر جای گذاشت

«اختر محمد همدم» از مقامات امنیتی ولایت هرات گفت: در درگیری بین دو گروه از طالبان در ولایت هرات افغانستان ۲۶ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، ژنرال «اختر محمد همدم» از مقامات امنیتی ولایت هرات افغانستان گفت: درگیری بین افراد گروه «ملا صمد» و «ملا ننگیالی» از اعضای وابسته به گروه طالبان در ولایت هرات افغانستان ۲۶ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.  

وی در ادامه افزود: این درگیری بعد از ظهر امروز بین این دو گروه در گرفت و اطلاع دقیقی از تعداد زخمیهای این درگیری در دست نیست.

گفته می شود افراد گروه «ملا صمد» وابسته به «ملا اختر منصور» رهبر جدید طالبان و افراد «ملا ننگیالی» وابسته به گروه «ملا رسول» هستند. گزارشها حاکی از آن است که افراد این دو گروه از ولایات «هلمند» و «فراه» به ولایت هرات افغانستان آمده اند و با نیروهای ارتش افغانستان در حال جنگ هستند.

لازم به ذکر است پس از انتشار خبر مرگ «ملا عمر» رهبر سابق طالبان مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان موسوم به «مری ۱» به میزبانی پاکستان به حالت تعلیق درآمد و بین اعضای طالبان بر سر رهبری این گروه اختلافاتی بروز کرد. هم اکنون تلاشهای پاکستان و افغانستان برای انجام مذاکرات صلح با طالبان با شکست مواجه شده است.

کد مطلب 3576022
علی کاووسی نژاد

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