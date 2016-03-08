انهدام بیش از ۳۹ تن مواد گوشتی فاسد درزنجان/تشدید بازرسی ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشید کرمی ظهرسه شنبه در جمع خبرنگاران به اقدامات مهم این سازمان در ایام نوروز اشاره کرد و افزود: همزمان با آغاز تعطیلات نوروز،۱۰ اکیپ در همه شهرستان های استان زنجان و مرکز این استان به صورت ویژه در امر نظارت فعال خواهند بود.

وی اظهار کرد: این اکیپ ها به واحدهای کشتارگاه ها، مراکز نگهداری، سردخانه ها و مراکز عرضه نظارت خواهند کرد.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان گفت: طرح ویژه نظارت از مراکز عرضه گوشت از ۲۵ اسفند ماه سالجاری شروع و تا ۱۴ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد.

کرمی تاکید کرد: در این راستا ۱۰ اکیپ در سطح استان زنجان برای امر نظارت پیش بینی شده است.

وی افزود: از همه هم استانی ها تقاضا می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک در عرضه مواد خام دامی، پروتئینی و یا کشتارهای غیر مجاز با شماره ۱۵۱۲ تماس حاصل و موارد را گزارش دهند.

کرمی ابرازکرد: به محض دریافت گزارش و یا هرگونه شکایت از طرف شهروندان بلافاصله موضوع بررسی می شود.

وی به توزیع بروشور از طریق ایستگاه‌های هلال‌احمر جهت آگاه‌سازی مردم نسبت به شاخص‌های بهداشت مواد غذایی اشاره کرد و گفت: همه اقدامات پیش بینی شده است.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان تصریح کرد: خوشبختانه امسال به خاطر هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کشتارگاه‌ها و مراکز بسته‌بندی و همچنین جوجه‌ریزی طی بهمن و اسفند هیچ مشکلی در چگونگی عرضه و میزان فرآورده‌های دامی نداریم.

مدیر کل دامپزشکی استان زنجان از انهدام بیش از ۳۹ تن مواد گوشتی فاسد در استان زنجان طی سالجاری خبر داد.

کرمی در ادامه از تشدید نظارت های اداره کل دامپزشکی استان زنجان در این استان در تعطیلات نوروز خبر داد و افزود: طی ۱۲ ماه سالجاری بیش از ۱۵ هزار و ۲۱۰ نظارت از قصابی ها صورت گرفته که به ۱۳۵ قصابی اخطار داده شده است.