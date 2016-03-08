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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۸

تحولات سوریه؛

هلاکت ۲۶ تروریست «جبهه النصره» و «جند الأقصی» در حومه حلب

هلاکت ۲۶ تروریست «جبهه النصره» و «جند الأقصی» در حومه حلب

گلوله باران مناطقی در دیرالزور توسط تروریستها، اعدام ۳ شهروند سوری توسط داعش و کشته شدن ۲۶ تروریست در حومه جنوبی حلب از جمله اخبار امنیتی سوریه محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تروریست های تکفیری داعش با شلیک موشک مناطق القصور و الجوره در شهر دیرالزور را گلوله باران کردند.

در همین راستا تکفیری های داعش ۳ نفر از شهروندان روستاهای الشمیطیه و و الجزره را در حومه غربی دیرالزور اعدام کردند.

همچنین تروریست ها اعلام کردند که ۲۶ نفر از نیروهای گروه های تروریستی جبهه النصره و جند الاقصی در جریان پیشروی ها در محور العیس در حومه جنوبی حلب کشته شدند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود موفق شد بر ارتفاعات الترکس در حومه شرقی حمص مسلط شود.

همچنین ارتش سوریه در حملات خمپاره ای گروهی از تروریست های داعش را در منطقه حویجه صکر واقع در دیرالزور هدف قرار داد.

به علاوه نیروهای دموکراتیک سوریه پس از درگیری ها با تکفیری های داعش، کنترل روستای أم مدفع در غرب شهر الشدادی واقع در حومه جنوبی الحسکه را در اختیار گرفتند.

کد مطلب 3576027

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