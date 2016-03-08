  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۰۳

فرمانده نیروی انتظامی از مرزهای جنوب شرقی کشور بازدید کرد

فرمانده نیروی انتظامی از مرزهای جنوب شرقی کشور بازدید کرد

زاهدان-فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز پس از ورود به زاهدان، از مرزهای جنوب شرقی کشور واقع در سیستان و بلوچستان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری که به منظور شرکت در یادواره سرداران و دو هزار شهید نیروی انتظامی در دانشگاه سیستان و بلوچستان به زاهدان سفر کرده است، بازدید از نقاط مرزی را در دستور کار قرار داد.

در این برنامه، فرماندهی نیروی انتظامی از روند اجرای طرح های نظارتی مرزی و آخرین روند اجرای طرح انسداد مرزی بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید تاکید کرد: همگان باید دست به دست هم داده تا شرایط برای ایجاد امنیت پایدار و مطلوب که اکنون جهش چشمگیری به سبب همدلی و همراهی دستگاه های امنیتی و نظامی داشته، در سیستان و بلوچستان فراهم شود.

سردار حسین اشتری تاکید کرد: بدانید جمهوری اسلامی ایران ذره ای در پاسداری از حریم مرزی خود در برابر تهدیدهای امنیتی و قاچاق کوتاهی نخواهد کرد و خون شهدای نیروی انتظامی گواهی بر این ادعا است.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سرداران و دو هزار شهید نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان ۱۹ اسفند ماه در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور مهمانان کشوری و لشکری برگزار می شود.

به گفته سردار حسین رحیمی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در این یادواره، بیش از ۵۵۰ خانواده از شهدای انتظامی و مرزبانی که عزیزان آنان در این خطه از سرزمین ایران اسلامی برای استقرار امنیت به شهادت رسیده اند، شرکت می کنند.

همچنین مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته با حضور فرماندهی نیروی انتظامی کشور، ۱۹۱ طرح امنیتی، حفاظتی و پدافندی در سیستان و بلوچستان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کد مطلب 3576028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها