فرمانده نیروی انتظامی از مرزهای جنوب شرقی کشور بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری که به منظور شرکت در یادواره سرداران و دو هزار شهید نیروی انتظامی در دانشگاه سیستان و بلوچستان به زاهدان سفر کرده است، بازدید از نقاط مرزی را در دستور کار قرار داد.

در این برنامه، فرماندهی نیروی انتظامی از روند اجرای طرح های نظارتی مرزی و آخرین روند اجرای طرح انسداد مرزی بازدید کرد.

وی در حاشیه این بازدید تاکید کرد: همگان باید دست به دست هم داده تا شرایط برای ایجاد امنیت پایدار و مطلوب که اکنون جهش چشمگیری به سبب همدلی و همراهی دستگاه های امنیتی و نظامی داشته، در سیستان و بلوچستان فراهم شود.

سردار حسین اشتری تاکید کرد: بدانید جمهوری اسلامی ایران ذره ای در پاسداری از حریم مرزی خود در برابر تهدیدهای امنیتی و قاچاق کوتاهی نخواهد کرد و خون شهدای نیروی انتظامی گواهی بر این ادعا است.

به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سرداران و دو هزار شهید نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان ۱۹ اسفند ماه در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان با حضور مهمانان کشوری و لشکری برگزار می شود.

به گفته سردار حسین رحیمی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، در این یادواره، بیش از ۵۵۰ خانواده از شهدای انتظامی و مرزبانی که عزیزان آنان در این خطه از سرزمین ایران اسلامی برای استقرار امنیت به شهادت رسیده اند، شرکت می کنند.

همچنین مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته با حضور فرماندهی نیروی انتظامی کشور، ۱۹۱ طرح امنیتی، حفاظتی و پدافندی در سیستان و بلوچستان مورد بهره برداری قرار می گیرد.