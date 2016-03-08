به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سفر رييس جمهور و جمعي از هيات وزيران به استان يزد، حجت الاسلام سيد محمود علوي وزير اطلاعات با حضور در مصلي شهر تفت، در جمع مردم شريف اين شهرستان به ايراد سخنراني پرداخت.

در ابتداي اين مراسم با اشاره به ايام فاطميه و روزهاي سوگواري شهادت حضرت صديقه طاهره(س) ابراز اميدواري كرد: همگان از فيوضات معنوي اين ايام به نحو شايسته بهره مند شوند.

وزير اطلاعات با اشاره به سفر رياست جمهور و هيات دولت به استان يزد، از حضور در جمع مردم استان به ويژه مردم شهرستان تفت ابراز خرسندي كرد و افزود: اميدوارم اكنون كه به عنوان نماينده دولت در جمع شما عزيزان حضور يافته ام بتوانم با توجه به مسائل و مشكلات تفت كه از سوي مسئولان شهرستان عنوان شد براي پيگيري و حل اين مسائل نماينده خوبي براي مردم شريف اين شهرستان در هيات دولت باشم.

علوي با اشاره به اين كه بر اساس آيات و روايات، خداوند متعال شرط ازدياد نعمت را شكر نعمت برشمرده است ادامه داد: همانگونه كه هر انسان بايد شكرگزار نعمت ها باشد يك ملت نيز در برابر نعمت هاي خدادادي بايد شكرگزار و قدردان باشند.

وي با بيان اين كه خداوند متعال نعمت هاي بسياري به ملت غيور ايران اسلامي عطا کرده است گفت: با ارزش ترين نعمت براي ايران اسلامي وجود با بركت رهبري حكيم و دلسوز است و امروز شاهد آنيم كه كشورهاي منطقه از اين نعمت عظيم الهي بي بهره مانده اند و اين مسئله، مشكلات بسياري را براي اين ملت ها ايجاد کرده است.

وزير اطلاعات با بيان اين كه با نگاه به سيره ائمه معصومين (ع) در مي يابيم كه شكر نعمت وجود رهبر، اطاعت و فرمانبري از اوست اظهار داشت: رهبر همچون نخ تسبيح است كه به كشور وحدت و انسجام مي بخشد و شكر اين نعمت عظيم، جمع شدن همگان در سايه پرچم ولايت است كه امروز اين پرچم در دستان رهبر معظم انقلاب اسلامي است.

وي ادامه داد: امروز به لطف خدا پيوند تنگاتنگ ميان مردم و رهبري، كشور در شرايط وحدت و همبستگي بي نظيري است كه اين وحدت و انسجام ملي، خود نعمت ديگري است كه از بركت وجود رهبري، منبعث شده است.

علوي با تاكيد بر اهميت پرهيز از اختلافات و تفرقه گفت: رابطه بين مسلمانان بايد برپايه برادري و مهر و محبت باشد و اسلام عزيز ما را به سمت بخشش و دوستي و گذشت راهنمايي كرده و هدايت مي كند.

وزير اطلاعات با بيان اين كه شكر نعمت وحدت حفاظت و پاسداري از آن است گفت: مسائلي همچون انتخابات بايد بركات خودش را به جامعه برساند و آفات آن كه مي تواند دو دستگي و تفرقه باشد بايد كنترل شود و همه به سمت حفظ وحدت ملي حركت كنيم.

وي با اشاره به رهنمود هاي حكيمانه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص جذب حداكثري ادامه داد: وجود جريانات و سلايق مختلف در جامعه آزاد و با نشاط طبيعي است اما همگي بايد در چارچوب ولايت قرار گرفته و وحدت جامعه در سايه مصالح ملي حفظ شود.

علوي با اشاره به خط مشي دولت براي كاهش اختلافات ميان جريانات مختلف خاطرنشان کرد: دولت همه تلاش خود را براي تقويت روحيه وحدت و همبستگي ملي به كار گرفته است و در اين مسير گام نهاده است.

وزير اطلاعات با بيان اين كه وجود اختلاف ابهت و صلابت جامعه اسلامي را از بين خواهد برد عنوان كرد: حل اختلافات و كدورت ها يكي از راهبردهاي دولت است.

وي نعمت قدرت را از ديگر نعمت هاي ايران اسلامي برشمرد و افزود: در اوايل انقلاب كشورهاي همسايه اي همچون عراق ما را براي هشت سال درگير جنگ كرد اما امروز به لطف پروردگار و هدايت هاي رهبري در جايگاهي قرار داريم كه حتي ابرقدرت هاي دنيا جرات كوچك ترين تعرضي به ايران اسلامي را ندارند.

وزير اطلاعات برقراري امنيت در جامعه را نعمتي بزرگ برشمرد و گفت: با مقايسه شرايط امروز كشورهاي همسايه با ايران اسلامي به روشني مي بينيم كه امنيت ايران اسلامي در منطقه بي نظير است و اين نعمت براي مردم عزيز ايران كاملا ملموس است.

وي افزود: با هماهنگي كم نظيري كه امروز ميان همه عوامل امنيتي و انتظامي در كشور وجود دارد ميهن عزيز اسلامي در شرايط بسيار امن و آرامي قرار دارد. بايد قدر نعمت ارزشمند امنيت را بدانيم

حجت الاسلام سيد محمود علوي ادامه داد: دولتي كه امروز در بدترين و سخت ترين شرايط با سرپتجه تدبير در حال حل مسائل و مشلات است نعمت ارزشمند ديگري است كه بايد قدردان آن باشيم.

وزیر اطلاعات ادامه داد: امروز نسبت به آينده احساس اميدوارانه اي ايجاد شده است كه در سايه تلاش هاي دولت به دست آمده است.

علوي با بيان اينكه دولت خود را متعلق به همه مردم و همه جناح ها مي داند: ما ضمن اينكه به خطوط قرمزها ملتزم هستيم اما در عين حال تقويت انسجام ملي را با كاهش تكدرات وظيفه خود مي داند و خوشبختانه در اين مدت گام هاي بلندي بر داشته شده است.

وي با بيان اين كه زماني كه دولت يازدهم كار خود را شروع كرد شاهد اعتراض اقشار مختلف به دليل برخي مسائل و مشكلات اقتصادي بوديد ادامه داد: خوشبختانه امروز با تلاش بي وقفه دولت همه مشكلات در مسير حل شدن قرار گرفته است و امورات در مسير قانوني در جريان است.

وزير اطلاعات با اشاره به حضور حماسي مردم در انتخابات ۷ اسفندماه گفت: خوشبختانه در اين انتخابات شاهد التهاب و تشويشي نبوديم و اين اتفاقي ارزشمند است كه بايد حافظ آن باشيم.

وي ابراز اميدواري كرد خداوند متعال نعمت هاي خود را بر مردم شريف ايران اسلامي بيافزايد و همگان با مهر و محبت بيشتر با هم رفتار كنند.

علوي با اشاره به مسائل و مشكلات موجود در شهرستان تفت كه از سوي مسئولان شهرستان مطرح شده است ابراز اميدواري كرد حل اين مسائل را در هيات دولت پيگيري کند.

در ابتداي اين مراسم فرماندار و امام جمعه تفت با ايراد سخناني حضور نماينده ويژه رييس جمهور و وزير اطلاعات را در شهرستان تفت گرامي داشته و از سفر پر خير و بركت رياست جمهوري و هيات وزيران به استان يزد و استقبال باشكوه مردم از آنان تجليل کردند.

يادآور مي شود وزير اطلاعات در بدو ورود به شهرستان تفت با حضور در گلزار شهداي والامقام مركزي اين شهر به مقام شامخ شهداي اداي احترام كرد.