طرح توسعه زراعت چوب برای صنعت گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اصغریان ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی آغاز طرح توسعه زراعت چوب استان گیلان که در شهرستان صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: سالانه ۱۰ میلیون مترمکعب چوب در ایران به مصرف انواع سوخت می رسد.

وی تولید چوب استان گیلان را یک میلیون متر مکعب دانست و افزود: خوشبختانه بر اساس آمار، بهره برداری با مجوز از چوب جنگل های استان در سال ۹۴ کمتر از صد هزار مترمکعب است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار گیلان با اشاره به مقایسه این سه آمار گفت: زراعت چوب در استان گیلان ده برابر برداشت از جنگل ها است اما آنچه که کشور در حوزه سوخت و مصرف نیاز دارد حدود ۱۰ برابر تولید یکی از قطب های تولید آن یعنی استان گیلان است.

وی به نیاز بیش از نیم میلیون متر مکعبی چوب در سال تنها در یک واحد صنعتی در شهرستان فومن که در حال توسعه است، اشاره و تصریح کرد: با توسعه این واحد صنعتی در روز یک هزار متر مکعب تولید در آن صورت می گیرد که برای این منظور به نیمی از تولید چوب در استان نیاز است.

اصغریان ادامه داد: در صورت تأمین نشدن این میزان برای تولید، دو راهکار وجود داشته که یکی واردات چوب و دیگر سرازیر شدن به سمت جنگل ها خواهد بود.

معاون استاندار گیلان سیاست های جدید اتخاذ شده توسط دولت روسیه در زمینه تولید و مصرف چوب را یکی از چالش های مهم در سال های آینده برای تأمین چوب عنوان و اظهار کرد: با شکل گیری زراعت چوب در استان وجود دانش فنی این طرح نزد گیلانی ها و ارزش افزوده خوب نسبت به سایر فعالیت ها بر همگان ثابت شده است.

به گفته این مسئول، بها دادن به این طرح به معنای نابود کردن سایر فعالیت های کشاورزی و تبدیل شالیزارها به زراعت صنوبر نیست بلکه استفاده کردن از زمین های کم مصرف یا بی مصرف در سطح استان برای توسعه صنعت چوب است.

اصغریان تاکید کرد: زراعت چوب می تواند موجب نجات جنگل ها، صنعت و ایجاد ارزش افزوده برای مردم شود.