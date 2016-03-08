به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله شمیرانی در حاشیه نشست معاون امور جوانان ادارات کل ورزش و جوانان منطقه یک کشور که پیش از ظهر امروز سه شنبه در کرج برگزار شد، به خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان های مردم نهاد دارای ماهیتی غیر سیاسی، غیر اقتصادی و نوپا هستند لذا ضرورت دارد فضایی برای همفکری و تعامل آنها ایجاد شود.

وی راه اندازی خانه جوانان را موجب پویایی و افزایش بهره وری سازمان های مردم نهاد حوزه جوانان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فعالیت های اثربخش و خوبی در حوزه جوانان از سوی سمن ها در حال اجراست و ایجاد خانه جوانان این فرایند را تسریع می کند.

وی با اشاره به تاثیر مثبت ورود سمن ها به مسائل زیست محیطی گفت: برنامه هایی مانند پاکداشت طبیعت و استفاده از ظرفیت سمن ها برای پاکسازی طبیعت از جمله اقدامات بسیار خوب و مهمی است که می بایست توجه بیشتری به آن صورت گیرد.

شمیرانی تصریح کرد: ظرفیت های زیادی درحوزه فرهنگی و جوانان وجود دارد که می توان با همکاری سازمان های مردم نهاد و تفویض ماموریت به آنها شکوفا کرد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به طرح تدبیر زندگی به عنوان یک اقدام مهم در حوزه جوانان گفت: عملی شدن اجرای دوره های پیش از ازدواج و پیش از طلاق در تمامی استان ها مسئله ای است که مورد توافق مسئولان امور جوانان در سراسر کشور است و برای رسیدن به هدف همکاری تمام دستگاه ها از جمله دادگستری استان ها را نیاز دارد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان البرز در اجرای این برنامه بسیار موفق نشان داده است و ماحصل آن کاهش ۸ درصدی وقوع طلاق در استان البرز بوده است.

شمیرانی نشست هم اندیشی معاونان امور فرهنگی و جوانان منطقه یک کشور در البرز را مورد اشاره قرار داد و گفت: در این گردهمایی موضوعات مهم حوزه جوانان با حضور مسئولان مرتبط بررسی شد و راهکارهای خوبی برای به ثمر نشستن طرح ها پیشنهاد شد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز در پایان تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در نتیجه این نشست ها و با کمک یکدیگر، حرکتی هر چند کوچک اما رو به جلو در حوزه جوانان انجام دهیم.