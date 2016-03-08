۵۰ درصد اعتبارات عمرانی استان قزوین تخصیص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی ظهر سه شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید بنیاد مسکن استان قزوین که در سالن جهاد کشاورزی برگزار شد اظهارداشت: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت صادقانه به مردم است و همه باید از این شرایط بخوبی استفاده کنیم.

درافشانی بیان کرد: بنیاد مسکن با ارائه خدمت در مناطق روستایی که شایستگی بیشتری برای دریافت خدمات زیربنای دارند کار ارزشمند انجام م دهند و به توسعه مناطق روستایی کمک می کنند.

تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات عمرانی در قزوین

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین تصریح کرد: در سال گذشته میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان حدود ۶۸ درصد بود که امسال با تنگناهای مالی ایجاد شده این میزان به ۴۸ تا ۵۰ درصد رسیده که موجب نیمه تمام ماندن پروژه ها شده است.

وی اضافه کرد: وضعیت اعتبارات عمرانی استان مطلوب نیست و با منابع موجود بسیاری از فعالیتها متوقف شده که در این میان با تدبیر و برنامه ریزی باید اولویت بندی کرده و فعالیتهای مهم را در دستور کار قرار دهیم.

درافشانی اظهارداشت: بنیاد مسکن استان قزوین با همه کمبودهای مالی توانسته عملکر موفقی داشته باشد و در حوزه شهرهای کمتر از ۲۰ هزار نفر وضعیت خوبی داشته است.

معاون استاندار قزوین یادآورشد: باید همه دستگاههای اجرایی در انجام امور زیربنایی همکاری بیشتری کنند تا کارها متوقف نشود.