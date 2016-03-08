به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، یک منبع یمنی از وجود مذاکرات میان هیات سعودی و جنبش انصارالله در منطقه ای مرزی میان دو کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش این منبع یمنی تصریح کرد: سعودی ها با میانجیگری یکی از کشورها درخواست مذاکره با انصارالله را کردند و این مذاکرات از یک هفته پیش آغاز شده است.

وی در ادامه گفت: سعودی ها القا می کنند که انصارالله به دنبال تسلیم شدن است ولی حقیقت برعکس این موضوع است.

این منبع یمنی همچنین گفت: سعودی ها پس از اینکه درک کردند در جنگ علیه مقاومت یمن راه به جایی نمی برند و شکست خورده اند، پای به این مذاکرات گذاشتند.

وی در ادامه افزود: عربستان به خوبی درک کرد که جنبش انصارالله در عرصه سیاسی یمن به صورت پررنگ ایفای نقش می کند و امکان چشم پوشی از این موضوع نیست.

این منبع یمنی در رابطه با وضعیت سیاسی این کشور نیز گفت: جنبش انصارالله از متحدان خود به ویژه حزب کنفرانس ملی جدا نمی شود و هدف آن پایان دادن به تجاوز سعودی ها است.

وی عنوان کرد: عربستان قصد داشت کنترل جنوب یمن را در اختیار بگیرد اما موفق نشد و اکنون از قدرتمند شدن گروه های تروریستی داعش و القاعده در نزدیکی مرزهایش به هراس افتاده است.