به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، سعید شبستری در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مبارزه با فساد و رانت یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم از دولت است و بر این اساس، دولت تدبیر و امید اهتمام جدی و عزم قاطعی در این زمینه دارد.

وی با تایید بازداشت چند نفر از مسوولان استان در رابطه با پرونده‌های فساد اقتصادی و رانت‌خواری، گفت: این پرونده‌ها پس از حدود یک‌سال کار فشرده امنیتی و اطلاعاتی به نتیجه رسیده و اطلاعات بیشتر در این خصوص پس از بررسی‌های قضایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

شبستری خاطرنشان کرد: متاسفانه فساد و رانت‌خواری در برخی از ادارات از جمله شهرداری‌ها و نهادهایی که از پول مردم بهره‌مند هستند، نهادینه شده و برخی افراد از موقعیت خود در این ادارات در جهت فعالیت‌های ناسالم اقتصادی سوءاستفاده می‌کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی از تشکیل یک شورای هماهنگی در راستای نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد دستگاه‌های استان خبر داد و تصریح کرد: مبارزه با رانت و فساد در تمام نهادها، خواست اکید دولت است و این اطمینان را به مردم می‌دهیم که مقابله با رانت‌خواران و مفسدان اقتصادی را ادامه می‌دهیم.

وی با بیان این که تمام کسانی که فعالیت‌های ناسالم اقتصادی داشته و از رانت بهره‌مند شده‌اند، باید منتظر برخورد قانونی باشند، افزود: هیچ اغماضی در زمینه مبارزه با رانت و فساد پذیرفتنی نیست و این خواست صریح مردم است که مسایل اقتصادی با شفافیت پیگیری شود.

شبستری با بیان این که هیچ چیز مانند فساد اقتصادی مردم را ناامید نمی‌کند، گفت: در مقابل برخورد قاطع و دقیق با فساد، موجب دلگرمی و امیدواری مردم می‌شود و مردم به عنوان صاحبان انقلاب، حق دارند که پیگیری مجدانه فسادهای اقتصادی و قطع دست رانت‌خواران از بیت‌المال را از مسوولان انتظار داشته باشند.