دهمين دوره مسابقات قرآن كريم جامعه كار و تلاش در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دهمين دوره مسابقات قرآن کریم با حضور مدیران و مسئولان فرهنگی و قاریان جامعه کار و تلاش کشور صبح سه شنبه در سالن همایش رضوان با تلاوت قرآن با صدای سیدجواد حسینی و قرائت پیام آیت الله جوادی آملی آغاز شد.

در مراسم آغاز به کار دهمین دوره مسابقات قرآنی کارگران کشور آیت الله جوادی آملی طی پیامی خطاب به شرکت کنندگان در این رقابت ها و جامعه کار و تلاش کشور اظهار کرد: قرآن کریم به کار اهتمام فراوان دارد.

وی با اشاره به اینکه دو پیمغبر ما در خدمت کار و تلاش بوده اند در پیام خود یادآئر شد: اول حضرت یوسف(ع) که در زمان خود وزارت اقتصاد کشور قطحی زده مصر را به دست گرفت و اعلام کرد که در شرایط فعلی من در اقتصاد تخصص دارم و می توانم کشور را از این وضعیت نجات دهم و دیگری حضرت موسی(ع) بود که در زمان حضرت شعیب(ع) در این زمینه فعالیت می کرد.

آیت الله آملی یادآور شد: حضرت یوسف(ع) آن زمان اعلام کردند که من در امور اقتصادی آگاهم و حافظ هستم یعنی اختلاس نمی کنم از کار کم و کاستی نمی گذارم. در عین حال دارای تخصص و تعهد در کار خود هستم. کارگر کسی است که هم متخصص و هم متعهد باشد. آن مسئله ای که می تواند نظام را اداره کند تعهد و تخصص است.

وی با بیان اینکه کارگران باید در این عرصه برای سایر اقشار جامعه الگوی تخصص و تعهد باشند تا بهترین درک از تخصص و بهترین درک از تعهد صورت گیرد بیان کرد: قرآن صرفاً به دنبال پُر کردن شکم مردم نیست بلکه قرآن می خواهد افراد را کریمانه بزرگ کند. قرآن کریم مزدور بودن را نهی کرده است.

آیت الله آملی در پیام خود عنوان کرد: اسلام مخالف مزدور بودن است. مخالف این است که کارگر عصاره عمر خود را به کارفرما تقدیم کند و خودش بدون عزت زندگی کند. اگر شنیده ایم که پیامبر اسلام(ص) بر دست کارگر بوسه زده است صحتش به دلیل کرامت این بزرگوار است و ایشان مزدور نبودند.

وی همچنین با بیان اینکه بانک اسلامی باید ایجاد شود، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه باید احیا شود و نیروی کار باید از قرض الحسنه های بدون ربا برخوردار شود تا بتواند با عزت زندگی کند و عزتمند شود یادآور شد: برخی از تهدیدات غرب را که مشاهده می کنید می بینید که بیان می کنند گزینه نظامی روی میز است اما خداوند اعلام می کند که گزینه نظامی ما قرآن کریم است.

آیت الله آملی اظهار کرد: بانک ربوی و ربا جنگ با خداوند است و اسلام اقتصاد ربوی را محو می کن و بعد از تعهد و تخصص، عدم مزدوری را باید از قرآن کریم یاد گرفت.

این استاد حوزه و دانشگاه در پیام خود یادآور شد: برای اینکه کار و نیروی کار تقویت شود باید نیروی کار به قرآن توجه ویژه داشته باشد. نیروی کار باید بدون ربا قرآنی شود، جامعه باید بدون ربا رشد یابد. کارگر، کارفرما و استقلال کارگر باید قرآنی باشد، کارگران و کارفرمایان باید با بهره مندی از این عناصر زندگی کارگر قرآنی و کارفرما قرآنی و استقلال کارگر قرآنی شود که در این صورت عزت واستقلال و شرافت به همراه است.

به گزارش خبرنگار مهر، دهمين دوره مسابقات «قرآن كريم، جامعه كار و تلاش» به همت معاونت فرهنگي اجتماعی وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا ۲۱ اسفندماه سالجاری در مشهد مقدس ادامه دارد.