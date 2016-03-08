انتقاد از واردات ۱.۴ میلیون تن فولاد در ۱۰ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن قاسمی امروز در نشست خبری با اشاره به تعرفه پایین فولاد و ورود محصولات بی‌کیفیت خارجی علی‌رغم رسوب کالا در انبارها اظهار داشت: طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال یک‌میلیون و ۴۵۰ هزار تن فولاد به کشور وارد شده در حالی که در کشور تولید و رسوب فولاد در انبارها وجود دارد و البته تقاضایی هم برای خرید به دلیل رکود در اقتصاد کشور وجود ندارد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: در این میان برخی واردات فولاد را به منظور پولشویی انجام می دهند؛ چراکه کشور نیاز به واردات ندارد و حتی دولت هم خبر از رسوب فولاد در انبارها داده است.

وی ادامه داد: در زمان رونق به ازای هر نفر ۲۸۰ کیلوگرم فولاد نیاز است اما هم اکنون این رقم به ۲۰۰ کیلوگرم به ازای هر نفر رسیده است، ضمن اینکه واردات محصولات فولادی اجازه رقابت و تامین این میزان فولاد مورد نیاز را در بازار داخلی از تولیدکنندگان ایرانی گرفته است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: برخی تولیدکنندگان در بورس کالا اقدام به گران‌فروشی محصولات فولادی می کنند به نحوی که حتی برخی محصولات را تا ۲۰۰ تومان هم بالاتر از قیمت واقعی عرضه می کنند و ماهانه ده‌ها میلیارد تومان به جیب می زنند در حالی که در سال ۹۰ این میزان افزایش نامتعارف قیمت در بورس کالا تنها ۵۰ تومان بود.

قاسمی با اشاره به پایین بودن تعرفه فولاد، خاطرنشان کرد: اگرچه تعرفه یک محل درآمد برای دولت به شمار می رود، اما به نظر می رسد ضرر و زیانی که از بابت ضربه به تولید داخل با تعرفه فعلی به اقتصاد ایران وارد می شود، بسیار بالاتر از درآمد دولت است، ضمن اینکه برخی تعرفه ها را دور می زنند و بدون پرداخت حقوق قانونی دولت اقدام به واردات می کنند. بر این اساس پیشنهاد ما در نظر گرفتن تعرفه حداکثر برای فولاد به منظور حمایت از تولیدات داخلی است.

وی اظهار کرد: البته دولت وعده داده تا در سال ۹۵ تعرفه فولاد را بالا ببرد که امیدواریم این اتفاق رخ دهد تا ایران نیز از سایر کشورها از تولیدکنندگان محصولات فولادی حمایت لازم را به عمل آورد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد اضافه کرد: تولید فولاد در دنیا به خاطر کاهش مصرف چین طی یکسال اخیر به شدت کاهش یافته و همین امر باعث ضرر و زیان کارخانجات تولیدی شده است، ضمن اینکه برخی رانت ها نیز از این فضا سوءاستفاده کرده و تعرفه ها را به نفع خود تغییر داده است.

قاسمی با انتقاد از سیاست های دولت در حمایت از بخش تولید خاطرنشان کرد: هم اکنون واحدهای فولادی و بخش عمده ای از صنایع ایران به خاطر سیاست های دولت در کاهش مصرف برق و آب با خطر جدی مواجه شده اند و دولت صنعت این کشور را تعطیل کرده تا به ناکارآمدی خود در مدیریت آب و برق بپردازد.