بهای خدمات پسماند گران نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی موضوع سومین دستور جلسات امروز شورای اسلامی شهر تهران بود که مورد بررسی اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت.

اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص گفت: با توجه به اینکه دوره زمانی کوتاهی از تعیین بهای خدمات پسماند گذشته است، کمیسیون عمران و حمل و نقل شهر تهران پیشنهاد رد این لایحه دارد و تنها اقدام به اصلاح بخشی از لایحه پیشین کرده است.

علیرضا دبیر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران به عنوان مخالف این لایحه گفت: این لایحه مشتمل بر سه موضوع افزایش بهای خدمات پسماند، زباله های بیمارستانی و پسماندهای عمرانی است که با توجه به موضوع باید بخشی از بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه سپرده می شده است.

وی همچنین به تصویب نرخ بهای خدمات پسماند در طول سال گذشته اشاره کرد و گفت: در ارائه اینگونه لایحه ها باید مردم را در نظر بگیریم و بر همین اساس کمیسیون های برنامه و بودجه و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری به نتیجه رسیدند تا این لایحه را رد کنند.

محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص به محل واریز بهای خدمات پسماند اشاره کرد و گفت: بهای پرداختی به خزانه واریز می شود و سپس در خصوص آن تصمیمات دیگری گرفته می شود که این روند مستلزم اصلاح است.

وی همچنین بر لزوم رد لایحه ارائه شده به دلیل تصویب لایحه مرتبط پیشین در طول سال ۹۴ تاکید کرد و ادامه داد: در لایحه مصوب شده پیشین، شهرداری ملزم به انجام برخی ماموریت ها از جمله خصوصی سازی شده بود که هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.

در پایان این دستور جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران به رد لایحه ارائه شده رای مثبت دادند و با اصلاح عبارت موجود در مصوبه پیشین مرتبط، به دلیل عدم افزایش قیمت ها، موافقت کردند.