تسریع در تخلیه بیماران از اورژانس بیمارستان ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج حریرچی در بازدید سرزده از بیمارستان نمازی شیراز، گفت: متاسفانه به رغم تلاش های زیادی که در دو سال و نیم گذشته در بیمارستانهای بزرگ ارجاعی صورت گرفته است، اما هنوز با نقطه ایده آل فاصله داریم.

وی مشکلات موجود در بیمارستان ها را ناشی از نارسایی ذاتی سیستم بهداشتی درمانی کشور دانست و افزود: کمبود پزشک و تخت های بیمارستانی در نتیجه ارجاعات زیاد، منجر به کند شدن روند انتقال بیماران از اورژانس به بخش های بیمارستان می شود.

حریرچی در ادامه با بیان اینکه با اجرای طرح تحول سلامت اقدامات خوبی برای افزایش تخت های بیمارستانی انجام شده است، گفت: به رغم تاکید وزیر بهداشت هنوز در برخی از بیمارستان ها روند تخلیه بیماران از اورژانس به بخش ها هنوز عملیاتی نشده، که این امر نیازمند عزم جدی تری در این حوزه توسط روسای دانشگاه هاست.

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاش های تمام وقت مسئولین دانشگاه ها، هنوز در برخی بیمارستانهای بزرگ مشکلاتی چون عدم رعایت بهداشت نیروهای خدماتی در مراکز درمانی، عدم حضور پرستاران باتجربه و مشکلات مربوط به خدمات نیروهای کارگری در این مراکز به چشم می خورد که مسئولین می توانند با استقرار نیروهای کمکی و افراد مدیریتی تلاش خود را مضاعف کنند تا به وضعیت ایده آل برسیم.