به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر برائی‌نژاد در نشستی خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر وضعیت شیوع تب برفکی در استان تهران، اظهار داشت: تقریباً از نیمه دوم سال جاری به دلیل محدودیت‌هایی که در تامین واکسن داخلی و وارداتی به وجود آمد، ما با کمبود مواجه شدیم؛ بنابراین نتوانستیم برنامه زمانبندی واکسیناسیون دامداری‌های استان را به طور کامل در زمان خود انجام دهیم.

وی با بیان اینکه تعدادی کانون‌های بیماری‌ تب برفکی در نیمه اول سال، چهار کانون بوده است، افزود: در نیمه دوم سال تعداد کانون‌ها به ۵۶ مورد رسید و تعداد قابل توجهی از دامداران را دچار خسارت اقتصادی کرد. رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران اضافه کرد: با توجه به اقدامات سازمان دامپزشکی، برای واردات واکسن و تولید آن در داخل، این بیماری تا حدودی کنترل شده و در حال حاضر تنها چهار کانون فعال در استان تهران داریم.

برائی‌نژاد با اشاره به اینکه جابجایی غیرمجاز دام از استان‌های مجاور به تهران یکی از دلایل تشدید بیماری تب برفکی بوده است، گفت: دامدارانی که به هر دلیلی تاکنون موفق به انجام واکسیناسیون دام‌های خود نشده‌اند، هر چه سریعتر به مراکز دامپزشکی مراجعه و در فرصت‌های باقی‌مانده، دام‌های خود را واکسینه کنند.

وی درباره اینکه آیا واکسیناسیون دام‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود؟ گفت: بخش قابل توجهی از واکسن‌های تب برفکی در سطح استان تهران به صورت رایگان تزریق می‌شود؛ به ویژه در مناطق روستایی و عشایری. اما درباره واکسن‌های خارجی، پول واکسن را خود دامدار می‌دهد و واکسیناسیون آن به صورت رایگان انجام می‌شود.

رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دامپزشکی برنامه‌ای برای برخورد با مراکز عرضه فرآورده‌های لبنی سنتی دارد یا خیر؟ اظهار داشت: سالانه ۸۰ درصد دامداری‌های استان تهران در زمینه بیماری‌های مشترک انسان و دام تحت کنترل ما هستند؛ به طوری که این دام‌ها از نظر بروسلوز و سل، تحت آزمایش و خون‌گیری قرار می‌گیرند و اگر جواب آزمایش آنها مثبت باشد، دام حذف می‌شود.

برائی‌‌نژاد با بیان اینکه این استراتژی دامپزشکی است و تاکنون هم تغییری نکرده، افزود: امسال حدود ۲۵۰ هزار رأس مورد آزمایش و نمونه‌گیری قرار گرفته‌اند که از این تعداد حدود ۸۰ تا ۱۰۰ رأس مبتلا به بیماری‌های عنوان شده بودند که حذف شدند.

به گفته وی، امسال موردی از بیماری تب کریمه کنگو در تهران مشاهده نشده است. رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه دامداری‌های روستایی تحت کنترل ما قرار ندارند، ادامه داد: از آنجا که ممکن است فرآورده‌های لبنی خام این مراکز وارد بازار شوند و احتمال آلودگی آنها وجود دارد، توصیه ما به مردم این است که از فرآورده‌های لبنی پاستوریزه استفاده کنند.

برائی‌نژاد تصریح کرد: مراکزی که عرضه فرآورده‌های لبنی سنتی را انجام می‌دهند از نظر قانونی تحت کنترل و نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و مسئولیت آنها بر عهده ما نیست. وی تشدید نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در ایام عید نوروز را مورد اشاره قرار داد و گفت: برنامه‌ریزی شده که از تاریخ بیست و پنجم اسفند ماه سال ۹۴ تا چهاردهم فروردین ۹۵، تولید، عرضه، صادرات و واردات فرآورده‌های خام دامی تحت نظارتی شدیدتر قرار بگیرد؛ ضمن اینکه ۴۸ اکیپ دو نفره با ظرفیت تقریبی حدود ۱۰۰ نفر، مسئولیت این نظارت را بر عهده خواهند داشت.

رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه در ایام پایانی سال با افزایش تقاضا برای محصولات خام دامی مواجه هستیم، اظهار داشت: توصیه ما به مردم این است که محصولات مورد نیاز خود را از مراکز مجاز خریداری کنند و حتما دقت کنند که فرآورده‌های خریداری شده دارای اطلاعات لازم از جمله تاریخ تولید و تاریخ انقضا باشد. همچنین برچسب‌هایی که بر روی این محصولات خورده، با محتویات درون بسته مطابقت داشته باشد.

برائی‌نژاد تاکید کرد: مردم از خرید محصولات خام دامی، از افراد دوره‌گرد و غیرمجاز اکیداً خودداری کنند. وی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه امسال حدود ۴۵۰ تن انواع فرآورده‌های دامی غیرمجاز فاسد، ضبط و با صدور حکم قضایی، امحاء شده است، درباره صادرات فرآورده‌های خام دامی نیز گفت: امسال حدود ۱۵ هزار تن انواع فرآورده‌های خام دامی شامل تخم‌مرغ، پا و پنجه مرغ و... و. از استان تهران صادر شده که عمده این صادرات به کشورهای آسیای جنوب شرقی انجام شده است. رئیس اداره کل دامپزشکی استان تهران، حجم واردات فرآورده‌های دامی را نیز ۸۵۰۰ تن انواع کرد و گفت: این واردات بیشتر شامل لاشه گوسفندی، گاوی و مرغ منجمد بوده است.