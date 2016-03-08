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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۱۲

۱۳ شهید در اصفهان تشییع می شوند

۱۳ شهید در اصفهان تشییع می شوند

اصفهان - معاون فرهنگی بنیاد شهید اصفهان گفت: در آستانه شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا (س)، ۱۳ شهید در اصفهان تشییع می‌شوند که از این میان شش شهید گمنام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قریشی ظهر سه شنبه در  نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به تشییع شهدای دفاع مقدس در اصفهان در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار داشت: ۱۳ شهید روز پنجشنبه در اصفهان تشییع می‌شوند که از این میان شش شهید گمنام هستند.

وی افزود: از هفت شهید دیگر که با کمک پلاک شناسایی شده‌اند چهار شهید از اصفهان، یک شهید از شاهین‌شهر، یک شهید خوانسار و یک شهید نیز از گلپایگان است.

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تاکید کرد: در روز شنبه ۲۲ اسفندماه شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) که روز بزرگداشت شهدا نیز نامگذاری شده است این شهدا در شهرهای استان تشییع می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با شهدای مدافع حرم ابراز داشت: خانواده این شهدا چه ایرانی و چه افغانی تحت پوشش بنیاد شهید هستند و برنامه‌هایی در راستای به تصویر کشیدن زندگینامه این افراد در دست اقدام است تا در سال ۹۵ شهدای مدافع حرم اصفهان به خوبی به مردم و جوانان شناسانده شوند.

قریشی ابراز دشت: همچنین برای خانواده شهدای مکه نیز خدمات اجتماعی و قرهنگی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می‌شود.

برگزاری کنگره سرداران اصفهان و ۲۳ هزار و ۵۰۰ شهید اصفهان در سال ۹۶

معاون فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه کنگره سرداران اصفهان و ۲۳ هزار و ۵۰۰ شهید اصفهان در سال ۹۶ برگزار می‌شود، گفت: برگزاری کنگره‌های متعددی در شهرستان‌ها در دست اقدام است و در هر شهرستان یک کنگره بزرگ برای کل شهدای شهرستان داشته‌ایم.

کد مطلب 3576068

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