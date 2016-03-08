بخش عمده مباحث حقوقی ورزشگاه نقش جهان رفع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری اصفهان، امیررضا خادم معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان در دیدار با استادار اصفهان اظهار داشت: دولت حرکت خوب و امیدوارکننده‌ای را در کشور آغاز کرده و امیدواریم که با ترکیب جدید مجلس شرایط کشور بهبود یابد.

وی با بیان اینکه کارهای اساسی و ماندگاری در حوزه‌های مدیریتی در استان اصفهان صورت گرفته است، افزود: استاندار اصفهان در اجرای این اقدامات نقش اساسی و تعیین‌کننده داشته که در این راستا تکمیل ورزشگاه نقش جهان که از مطالبات و نیازهای اصلی مردم اصفهان است، کار بسیار ارزنده‌ای خواهد بود.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان گفت: فضای اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نسبت به دو سال گذشته کاملا متفاوت شده است و عملکرد این اداره کل نه تنها در حوزه کار بلکه در دور کردن حواشی نیز قابل قبول بوده است.

وی تصریح کرد: استان اصفهان جزو استان‌هایی است که با وجود پتانسیل‌های فراوان در حوزه ورزش، در ورزش‌های قهرمانی و مدال‌آوری آنچنان که شایسته این استان است عمل نکرده است و بازده ملی این استان برازنده اصفهان نیست.

خادم با تاکید بر اینکه در حوزه نرم‌افزاری باید اقدامات خوبی در استان صورت گیرد، اظهارداشت: حتما حمایت‌های استاندار اصفهان و مسئولان ورزش استان می‌تواند در این مسیر موثر باشد و حمایت‌های استاندار در عمل نیز قابل اطمینان و قابل تقدیر است.

وی در ادامه به ورزش بانوان اشاره کرد و گفت: متاسفانه جذب سرمایه در ورزش آقایان به مراتب راحت‌تر از ورزش بانوان است و انتظار می‌رود که اداره کل ورزش و جوانان استان به گونه‌ای عمل کند که بخش قابل توجهی از بودجه‌ها به ورزش بانوان اختصاص یابد و حمایت اسپانسرها از ورزش بانوان بیشتر شود.

معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان احداث و ایجاد باغ‌های بانوان را در نشاط روحی و جسمی بانوان موثر دانست و گفت: حمایت‌های صورت گرفته در بخش سخت‌افزاری و حقوقی ورزش قابل تقدیر است ولی ورزش استان همچنان نیازمند حمایت است و امیدواریم که اتفاقات خوبی در خصوص ورزش بانوان در استان رخ دهد.

وی به تکمیل ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد و گفت: ‌با همکاری خوبی که بین استانداری اصفهان و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد در سال آینده قطعا شاهد بهره‌برداری از ورزشگاه نقش جهان خواهیم بود چرا که بخش اعظم مباحث حقوقی این مجموعه حل شده و فعالیت‌های عمرانی ورزشگاه نیز طبق برنامه در حال انجام است.

رسول زرگرپور استاندار اصفهان نیز در این دیدار اظهار داشت: در دو سال گذشته اداره کل ورزش و جوانان استان در ۳ محور پیشرفت‌های خوبی داشته که یکی از اساسی‌ترین آن ایجاد یک فضای سالم و به دور از حاشیه و قرار گرفتن فعالیت‌های این اداره کل در یک مسیر درست همراه با آرامش بوده است.

وی به برگزاری مستمر جلسات کمیته‌های ورزش و جوانان اشاره کرد و افزود: این امر از سوی مدیرکل و استاندار جدی گرفته شده و در نتیجه در حال حاضر مسئولان نیز در موضوع جوانان با جدیت ورود پیدا کرده‌اند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در مدت زیادی مسائل جوانان در محاق مسائل ورزش قرار گرفته بود،گفت: در ماه‌های اخیر به موضوع جوانان توجه بیشتری شده و با برگزاری جلسات مستمر در این بخش تلاش شده که فاصله موجود به حداقل برسد.

وی به ورزشگاه نقش جهان اشاره کرد و اظهارداشت: با تصمیمات خوبی که در این مورد انجام شده است ورزشگاه روی ریل تکمیل قرار گرفته است و امیدواریم که تا پایان خردادماه سال آینده شاهد بهره‌برداری از این پروژه که از مطالبات اصلی مردم، ورزشکاران و ورزش‌دوستان استان است، باشیم.

زرگرپور به پروژه‌های نیمه تمام استان اشاره و بیان کرد: پروژه‌های نیمه تمام زیادی در بخش ورزش استان وجود دارد که امیدواریم با واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی بتوانیم در راستای افزایش سرانه ورزش استان قدم برداریم.

زرگرپور به موضوع مدال‌آوری ورزشکاران استان نیز اشاره کرد و گفت: اصفهان این ظرفیت را دارد که در این بخش موفق عمل کند و اصفهان باید استانی تراز اول در کلیه زمینه‌ها باشد و تراز اولی خود را باید در ورزش نیز تثبیت کند.

وی تصریح کرد: مدیریت استان اعلام آمادگی می‌کند که در راستای برنامه‌ریزی و رسیدن به این هدف از هیچ کمک و حمایتی دریغ نکند.

استاندار اصفهان درباره ورزش بانوان گفت: مدیریت استان تلاش خواهد کرد که این موضوع با قوت بیشتری پیگیری شود و حمایت‌های لازم را از این بخش داشته باشد.