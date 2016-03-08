بیانیه باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات بازی با تراکتورسازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، در این اطلاعیه آمده است: «متأسفانه این روزها بار دیگر شاهد واقعیت‌های تلخ و ناگواری در ورزش و فوتبال کشورمان هستیم. واقعیتی که براساس آن قضاوت‌های یک طرفه و سودانگاری‌های گروهی ارجح به در نظر گرفتن صلاح فوتبال می‌شود. بار دیگر شاهد سیاست یک بام و دو هوا در فضای فوتبال ایران هستیم که به جای ریشه‌یابی یا بررسی دقیق یک اتفاق، تلاش می‌کند از آنچه روی می‌دهد بدون در نظر گرفتن منافع ملی بهانه‌ای برای سوء استفاده و هجمه علیه یک مجموعه و میلیون‌ها هوادار، دوستدار و سرمایه فوتبال بسازد.

باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس نه تنها استفاده از هرگونه مواد محترقه در جریان بازی‌ها را محکوم می‌کند، بلکه به عنوان قربانی اصلی این اتفاق، خواهان روشن شدن موضوع است تا حق و حقوق باشگاه و هواداران تضییع نشود.

باشگاه پرسپولیس همچنین از هواداران بار دیگر این تقاضا را دارد که در جریان بازی‌ها، در همکاری با مسوولان امنیتی و انتظامی برگزاری مسابقات از بروز چنین اتفاقاتی توسط افرادی که ممکن است با اهداف خاص، مثل تخریب وجهه پرسپولیس، باشگاه و منافع ملی یا ایجاد مانع بر سر راه موفقیت تیم محبوبشان نفوذ و اقدام کنند، جلوگیری نماید.

همچنین این باشگاه در دفاع از هواداران فهیم خود، اجازه توهین به آنها و ایراد اتهام‌های بی‌اساس را نخواهد داد و مسوولان امر در فدراسیون فوتبال و دیگر مراجع را به این نکته توجه می‌دهد که بروز این اتفاق با هجمه ناگهانی و برنامه‌ریزی شده علیه باشگاه پرسپولیس و هواداران آن را نمی‌توان دور از ذهن نگاه داشت، بویژه که پرسپولیس اولین بار نبود بازی خود را با حضور پرشمار تماشاگران برگزار کرد و در یک سال اخیر و خصوصا چند بازی گذشته آنها بارها و بارها ورزشگاه را لبریز از جمعیت کرده و چنین اتفاقاتی هم روی نداد.

آنچه اتفاق افتاد به هیچ وجه قابل توجیه و قبول نیست و در مذمت آن تردید وجود ندارد، چرا که محیط ورزش محیطی برای رقابت جوانمردانه، محترمانه و دوستانه است اما پس از این اتفاق بعضی رفتارها و گفتارها دردناک‌تر است.

عجیب است که در بسیاری ورزشگاه‌ها شاهد انفجار مواد محترقه، هتاکی‌ها، حرمت‌شکنی‌ها، فحاشی‌ها و بسیاری مسائل دیگر هستیم و بسیاری اوقات پرونده‌هایی هم تشکیل می‌شود اما اتفاق خاصی روی نمی‌دهد. حساسیت‌های اینگونه را هم شاهد نیستیم ولی همین که صحبت از بازی پرسپولیس به میان می‌آید، همه چیز به ناگاه تغییر می‌کند! حتی بعضی افراد حقیقی و حقوقی از ارگان‌ها و نهادهای رسمی پیش می‌افتند و شخصا حکم صادر و آن را اعلام می‌کنند. آنها به گونه‌ای عمل می‌کنند تا این باور به وجود ‌آید که آنچه روی می‌دهد یک حرکت برنامه‌ریزی شده و گروهی است. حرکتی برای اینکه مراجع رسمی را از طریق افکار عمومی، تحت تاثیر و فشار قرار داده، در فضایی بگذارند تا خواسته آنها را علیه پرسپولیس عملی کنند.

یک روز برای اهدافی از پیش تعیین شده، بحث داوری به میان می‌آید، در حالی که پرسپولیس نه فقط در این فصل بلکه در اکثر سال‌های گذشته از این ناحیه بیشتر از همه تیم‌ها قربانی بوده است و با این وجود جامعه داوری کشورمان را جامعه‌ای شریف می‌دانیم.

روز دیگر هم اتفاقی را برای سرکوب پرسپولیس، موج فوتبالی جدیدش و هواداران آن و آشتی تماشاگران با فوتبال دستاویز قرار می‌دهند که نه تنها مسوول امنیتی یوفا هم آن را اتفاقی عادی توصیف می‌کند، بلکه مقام‌های رسمی و امنیتی کشور هم در اظهارنظرهای رسمی خود ماهیت آن را مشکوک می‌خوانند که بررسی این موضوع، خارج از بحث اجتماعی آن را مورد تاکید قرار می‌دهد.

اتفاقی که از یک سو همزمان با جدلی می‌شود که فوتبال کشورمان با فوتبال بعضی کشورهای منطقه دارد و از سوی دیگر به نظر می‌رسد خانواده پرسپولیس و موج درون آن را هدف قرار داده است. این هجمه در حالی صورت می‌گیرد که مواد محترقه می‌توانست از جایگاه‌های مربوط به تماشاگران هر دو تیم پرتاب شده باشد ولی باز هم در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند چرا که باور داریم چنین حرکتی از دوستداران واقعی تیم رقیب ما در آن روز هم سر نمی‌زند. ضمن اینکه بار دیگر این نکته را یادآور می‌شویم که مسوولیت امنیت ورزشگاه با باشگاه پرسپولیس نبوده است.

همچنین تصریح می‌کنیم که دوستداران پرسپولیس، همان هواداران و تماشاگرانی هستند که در تمام این سال‌ها، حتی در دربی‌ها که اوج حساسیت و استرس تماشاگر است برای اشتباهات سهوی، اما مکرر داوری، صبوری به خرج داده‌اند. آنها بویژه در ابتدای این فصل برابر اشتباهات داوری (که بر سهوی بودن آنها تاکید داشتیم اما پرسپولیس را به شدت متضرر کرد تا حدی که پرسپولیس را از قرار داشتن در صدر جدول و ادامه مسیر جام حذفی باز داشت) خویشتنداری کردند.

اگر منصف باشیم باید اعتراف کنیم تماشاگران بسیاری تیم‌های دیگر به طور قطع اینگونه برخورد نمی‌کردند اما غیر از سازمان لیگ برتر کدام نهاد از این هوادار تقدیر کرد؟ آنها که امروز بدون توجه به تمام واقعیات و احتمالات موجود برای محروم کردن چنین تماشاگری دستپاچه شده‌اند، کدام تشکر را اعلام کردند و چرا امروز در اظهارنظرها، توجهی به واقعیت‌ها ندارند؟ ضمن آنکه کانون هواداران باشگاه خواستار این مساله هستند که مقصران اصلی چنین حوادثی شناسایی و معرفی شوند و در این ارتباط از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند. اگر چنین هواداری شایسته محرومیت است به راستی با برقراری عدالت چه میزان از بازی‌های لیگ می‌تواند با تماشاگر برگزار شود؟

اظهار نظر و قضاوت‌های یک طرفه مربوط به بازی قبل به همین موضوع ختم نمی‌شود. این روزها نسبت به محسن بنگر هم شاهد هجمه‌ای یک سویه هستیم. اگر خطایی روی داده است روال کار داوری مشخص است اما در جریان برخورد لفظی که پیش آمد، جدای از اینکه باشگاه پرسپولیس از بازیکنان با تجربه خود انتظار دارد در این مواقع بیشتر مراقب و راهنمای دیگر نفرات تیم باشند تاکید می‌کنیم بازیکن پرسپولیس شروع کننده این جدل و برخورد نبود و باز عجیب است که در این مورد هم بعضی تلاش دارند با دیکته کردن نظر خود به فدراسیون فوتبال و ارکان قضایی آن، علیه پرسپولیس حکم بگیرند که البته باور داریم این ارکان با تجربه و تخصصی که دارند تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند و نیک می‌دانند چنین قضاوت‌های عجولانه و جهت‌داری، حق باشگاه پرسپولیس و هواداران آن نیست. نباید اجازه داد که این موضوع فتح باب و رسمی شود تا افرادی با نفوذ بین جمع هواداران تیمهای مختلف و انجام کارهای مشابه در جهت تخریب آن گروه از هواداران و ایجاد اغتشاش در فوتبال برآیند.»