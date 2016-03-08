به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی درباره تاثیر برگزاری مسابقه قرآنی جامعه کار و تلاش کشور گفت: به نظر من برگزاری این مسابقه و رویدادهای مشابه آن بیش از آن که در افزایش انگیزه یا بهره وری و کار تاثیرگذار باشد در اعتقادات و باورهای مخاطبان و شرکت کنندگان تاثیر دارد.

وی ادامه داد: این رویدادها، مخاطبان یعنی جامعه پرتلاش کار و تلاش را متدین تر و به رعایت آداب و اخلاق دینی مقیدتر می کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی همچنین افزود: از طرفی این مسابقات و اقدامات، انگیزه بخش نیز هست و بدون شک نیروی کار و نیروی انسانی که مومن و متدین باشد برای کارش انرژی و وقت بیشتری صرف خواهد کرد و نتیجه کار او نیز به تبع بهتر از نیروهایی است که از سر اجبار یا صرفا برای درآمدزایی و تامین معیشت به کار و تلاش مشغول هستند.

دهمين دوره مسابقات «قرآن كريم، جامعه كار و تلاش» به همت معاونت فرهنگي اجتماعي وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي ۱۸ تا ۲۱ اسفندماه سالجاري در مشهد مقدس برگزار مي شود.