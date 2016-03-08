فعالیت ۱۸ مؤسسه قرآنی در کهگیلویه و وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین علی نسب ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این استان در شهر ها و روستاهای استان۳۵۰ خانه قرآن فعال هستند.

وی با بیان اینکه نبود مکان مناسب یک از مشکلات موسسات قرآنی برای ادامه فعالیت است، اظهار داشت: چهار موسسه قرآنی در استان به دلیل نبود مکان مناسب تعطیل شده اند.

علی نسب با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی قرآن کریم در موسسات قرآنی تصریح کرد: امسال بیش از پنج هزار نفر در دوره‌های آموزشی قرائت و مفاهیم قرآن کریم شرکت کردند.

وی همچنین برگزاری دوره آموزشی ضمن خدمت برای ۲۵۰ نفر از فرهنگیان را از دیگر برنامه های این سازمان در سال جاری عنوان کرد.

رئیس سازمان تبلیغات استان افزود: اعتبار سالانه این حوزه در استان ۱۵۰ میلیون تومان است که با توجه به فعالیتهای این نهاد جوابگوی نیازمندیها نیست.

علی نسب یادآور شد: امسال در راستای تخصیص اعتبار برای فعالیت‌های قرآنی دو میلیارد ریال پیش بینی شده بود که این امر تاکنون محقق نشده است.

وی همچنین از ادغام موسسات قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با مدیریت اجرایی سازمان تبلیغات خبر داد و گفت: از این به بعد افراد متقاضی برای مجوز موسسه قرآنی باید به سازمان تبلیغات مراجعه کنند.

علی نسب برگزاری جشنواره قرآنی کودک و نوجوان را از دیگر فعالیتهای این سازمان در سال جاری عنوان کرد و گفت: بیش از یکهزار و ۳۵۰ نفر در این جشنواره شرکت کردند.

وی تجلیل از ۲۵۰ فعال قرآنی در سراسر استان و برگزاری ۹۰ محفل انس با قرآن را از دیگر فعالیتهای این سازمان در سال جاری عنوان کرد.