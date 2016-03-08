تبدیل بلوک زایمان بیمارستان گنجويان دزفول به بیمارستان بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف پريدار ظهر امروز سه شنبه در آئین افتتاح چهار طرح خدماتی و درمانی بیمارستان گنجويان دزفول که با اعتبار چهار میلیارد تومانی و با حضور مسئولان کشوری، استاني و شهرستانی در سالن ولایت این بیمارستان برگزار شد، اظهار کرد: در این چهار سال که از تشکیل دانشگاه علوم پزشکی دزفول می گذرد نحوه فعاليت، بالندگی و پیشرفت در پروژه های بهداشتی و درمانی دانشگاه نشان دهنده هماهنگی و تعامل مثبت مسئولان شهرستان بوده است.

وی افزود: با وجود شرایط نامناسب اعتبارات دولتی اما وزیر بهداشت در تمام مواقع پشتیبان شهرستان دزفول بوده که این پتانسیل قطعا وظیفه ما را سنگین تر کرده و ما باید ازاین فرصت نهایت استفاده را ببریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش پرداخت هزینه های مردم کار خودرا آغاز کرد، گفت: در تمام طرح ها قطعا انتقاداتی وجود دارد و طرح تحول نظام سلامت نیز با وجود اینکه برخی انتقادات دارد اما یکی از موفقیت آمیز ترین طرح های دولت در زمینه درمان به شمار می رود چرا که سود این طرح از کاستی هایش بسیار بیشتر است.

پريدار به راه اندازی شبکه های بهداشت و درمان در دهه های ۶۰ و ۷۰ در کشور اشاره کرد و افزود: راه اندازی این شبکه ها شاخص های بهداشتی و درمانی کشور را در دنیا ارتقا داد و ایران را به یکی از پیشرفته ترین کشورها از نظر ارائه خدمات بهداشتی تبدیل کرد.

وی با بیان اینکه در تمام این مدت در حوزه درمان ضعیف بودیم و برخی خانواده های دارای فرد بیمار، گاه برای پرداخت هزینه های درمان تمام سرمایه و زندگی خود را از دست می دادند، گفت: این امر خوشایندی در نظام جمهوری اسلامی نبود به همین دلیل مقام معظم رهبری سیاست های کلی سلامت را به هیئت وزیران ابلاغ کردند و طرح تحول نظام سلامت با محوریت وزارت بهداشت و با هدف گذاری کاهش هزینه های پرداخت از جیب مردم آغاز شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول در ادامه تعداد پرسنل این دانشگاه در تمام حوزه های تحت پوشش خود را سه هزار نفر برشمرد و عنوان کرد: تا دو سال گذشته بیمارستان نظام مافي شوش وضعیت بسیار تاسف باری داشت به گونه ای که در حال فرو ریختن بود اما ما در ظرف کمتر از دو سال توانستیم با اعتباری۱۰ میلیارد تومانی این بیمارستان را به طور کامل بازسازی کنیم و اکنون به یکی از مدرن ترین بیمارستان ها با برخورداری از تمام تجهیزات پیشرفته تبدیل شده است.

پريدار همچنین با بیان اینکه شهر گتوند نیز که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکي دزفول قرار دارد با جمعیت بالغ بر ۷۰ هزار نفری خود فاقد بیمارستان بود، یادآور شد: خوشبختانه دو هفته پیش بیمارستان ۳۲ تخت خوابه این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان و با حضور وزیر بهداشت افتتاح شد.

ضریب ۱۰۰درصدي اشغال تخت بیمارستان گنجويان

وی در ادامه ضریب اشغال تخت بیمارستان گنجويان دزفول را ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برشمرد و گفت: همیشه تعداد زیادی از مردم که متقاضی آی سی یو، سی سی یو و سایر خدمات هستند به دلیل پر بودن ظرفیت پشت درهای بسته اورژانس می مانند که تبعات منفی زیادی در پی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی دزفول با بیان اینکه اکنون پروژه هاي بسیار خوبی در بیمارستان گنجويان در حال اجرا شدن است، اضافه کرد: سیستم های فاضلاب و بخش های فرسوده بیمارستان و نبود سیستم های سرمايشي در فصل گرما همیشه مورد اعتراض همه مردم بود و وضعیت حوزه درمان ما را به شدت با مشکل مواجه کرده بود اما اکنون با مساعدت و تلاش های صورت گرفته در حال تامین اعتبار برای رفع تک تک مشکلات موجود و بازسازی بخش های مختلف بيمارستان هستیم.

هدف گذاری مبتنی بر بار بیماری ها

پريدار با بیان اینکه هدف گذاری ما در بخش درمان باید مبتنی بر بار بیماری ها باشد، عنوان کرد: باید تعریف کنیم که چه بیماری هایی بیشترین خسارات مالی و جانی را به جامعه وارد می کنند تا اعتبارات به دست آمده را با توجه به این موضوع هزینه کنیم. امروزه در کشور ما ۴۰ درصد عامل مرگ و میرها بیماری های قلبی و عروقی هستند و سوانح رانندگی و سرطان ها در رتبه دوم و سوم قرار دارند.

کسب مجوز برای دومین آنژیوگرافی بیمارستان

وی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکي دزفول نیز در راستای این شاخص ها عمل کرده و به همین دلیل امروز افتتاحیه بخش پیشرفته آنژیوگرافی بیمارستان گنجویان را با اعتباری سه میلیارد توماني در اولویت قرار داديم ضمن اینکه در سفر اخیر وزیر بهداشت به خوزستان توانستیم مجوز ایجاد آنژیوگرافی دوم را نیز از وی کسب کنیم که تمام مقدمات اولیه انجام شده و تا ظرف یک سال آینده آنژیوگرافی دوم بیمارستان گنجويان نیز راه اندازی می شود.

افتتاح ۲۰ خانه بهداشت

پريدار عنوان کرد: در راستای توسعه بیمارستان طرح های زیادی را در دستور کار قرار داده ایم مثلا اورژانس بیمارستان از ۲۲ تخت به ۵۰ تخت ارتقا خواهد یافت. بخش ام آر ای جديد بیمارستان با یک دستگاه ام آر ای پیشرفته به زودی راه اندازی خواهد شد ضمن اینکه تا چند روز آینده نیز ۲۰ خانه بهداشت در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول افتتاح خواهند شد.

وی گفت: در طرح جديد درنظر گرفته شده برای بازسازی بلوک زایمان بیمارستان مساحت سه هزار و ۶۰۰ متر مربع کنونی این بلوک به هفت هزار متر مربع ارتقا خواهد يافت و قصد داریم با تزریق پول از منابع مختلف این بخش را به یک بیمارستان کوچک مخصوص زنان تبدیل کنیم که بابرخورداری از اتاق عمل و آی سی یو مخصوص نوزاد، این بلوک را تبدیل به یک بیمارستان کوچک زنان شود که اداره آن نیز تماما توسط بانوان صورت بگیرد.

به گزارش مهر، چهار طرح درمانی بیمارستان گنجويان دزفول با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان، شامل بازسازی بخش جراحی مردان با اعتباری ۲۰۰ میلیونی، بازسازی سالن انتظار و پذیرش با اعتبار ۳۰۰ میلیونی، بخش رادیولوژی اورژانس با اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی و بخش آنژیوگرافی با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان توسط مسئولان کشوری، استاني و شهرستانی افتتاح شدند.