اولین وظیفه روحانیان شناساندن معروف ها در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی بعد از ظهر سه شنبه در دوره آموزش تخصصی روحانیان مستقر و طرح هجرت استان سمنان در سالن همایش های اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) در شاهرود، به طرح نظریه های دانشمندان کمونیست، لیبرالیست و مسلمان به عنوان پرمخاطب ترین نظریات در باب زندگی و سرنوشت بشر اشاره کرد و افزود: اسلام همانقدر که به آموزه های فردی می پردازد زندگی جمعی و اثر گذاری در جامعه را با اهمیت می داند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیشتر روحانیان به امر ترویج سبک زندگی اسلامی، گفت: تلاش های ما برای خودسازی مجاهده بوده و برای مجاهده حضور در اجتماع مهم است و در این راستا دین مبین اسلام بر تقویت اجتماع تاکید فراوان دارد.

امام جمعه شاهرود شاخص های زندگی جمعی در اسلام را برپایی نماز جماعت، خدمت به مردم و رعایت حقوق آنها و در نهایت دوستی و دشمنی با محوریت محبت خداوند و اهل بیت (ع) دانست و اضافه کرد: صف بندی جناح حق از طریق دوستی با اهل بیت و دوستان و دوست‌داران آنها حاصل می شود.

ترابی اولین وظیفه مبلغ دینی را شناساندن معروف ها و خوبی ها در جامعه دانست و تصریح کرد: شیوه های تبلیغ دین باید خلاقانه و همراه با علم و هوشیاری باشد تا موثر واقع شود.

در این کارگاه آموزشی، مهارت های زندگی اجتماعی در پرتو آموزه های دینی و شیوه های دعوت به نماز مورد طرح و بررسی قرار گرفت.