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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۸:۳۱

امام جمعه شهرستان شاهرود:

اولین وظیفه روحانیان شناساندن معروف ها در جامعه است

اولین وظیفه روحانیان شناساندن معروف ها در جامعه است

شاهرود - امام جمعه شاهرود اولین وظیفه روحانیان را در جامعه شناساندن معروف ها دانست و گفت: ترویج سبک زندگی اسلامی به عنوان یک معروف اجتماعی مورد توجه جدی روحانیان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی بعد از ظهر سه شنبه در دوره آموزش تخصصی روحانیان مستقر و طرح هجرت استان سمنان در سالن همایش های اداره کل راه آهن شمال شرق (۱) در شاهرود، به طرح نظریه های دانشمندان کمونیست، لیبرالیست و مسلمان به عنوان پرمخاطب ترین نظریات در باب زندگی و سرنوشت بشر اشاره کرد و افزود: اسلام همانقدر که به آموزه های فردی می پردازد زندگی جمعی و اثر گذاری در جامعه را با اهمیت می داند.

وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیشتر روحانیان به امر ترویج سبک زندگی اسلامی، گفت: تلاش های ما برای خودسازی مجاهده بوده و برای مجاهده حضور در اجتماع مهم است و در این راستا دین مبین اسلام بر تقویت اجتماع تاکید فراوان دارد.

امام جمعه شاهرود شاخص های زندگی جمعی در اسلام را برپایی نماز جماعت، خدمت به مردم و رعایت حقوق آنها و در نهایت دوستی و دشمنی با محوریت محبت خداوند و اهل بیت (ع) دانست و اضافه کرد: صف بندی جناح حق از طریق دوستی با اهل بیت و دوستان و دوست‌داران آنها حاصل می شود.

ترابی اولین وظیفه مبلغ دینی را شناساندن معروف ها و خوبی ها در جامعه دانست و تصریح کرد: شیوه های تبلیغ دین باید خلاقانه و همراه با علم و هوشیاری باشد تا موثر واقع شود.

در این کارگاه آموزشی، مهارت های زندگی اجتماعی در پرتو آموزه های دینی و شیوه های دعوت به نماز مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 3576075

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