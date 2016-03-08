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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۳

امام جمعه دزفول:

حوزه سلامت دزفول یک سرمایه عظیم برای نظام و شمال خوزستان است

حوزه سلامت دزفول یک سرمایه عظیم برای نظام و شمال خوزستان است

دزفول - امام جمعه دزفول گفت: با توجه به ظرفیت های موجود، حوزه سلامت و بهداشت و درمان در دزفول یک سرمایه بالقوه برای نظام و شمال خوزستان محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی ظهر امروز سه شنبه در آئین افتتاح چهار پروژه درمانی بیمارستان گنجويان دزفول با اعتبار چهار میلیارد تومانی که در سالن ولایت این بیمارستان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های موجود، بحث سلامت و بهداشت و درمان در دزفول یک سرمایه بالقوه برای نظام و شمال خوزستان محسوب می شود.

وی افزود: در چند سال گذشته شاهد بودیم که نهال نوپای دانشگاه علوم پزشکی دزفول خدمات ارزنده ای را به مردم شهرستان، منطقه، شمال خوزستان و حتی استان های همجوار داده است به همین دلیل هر چه که در حوزه بهداشت و درمان دزفول سرمایه گذاری شود تماما به سود و خدمت تبدیل می شود چرا که این ظرفیت عظیم در منطقه وجود دارد.

امام جمعه دزفول تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی خاص دزفول نیز قطعا یکی از عمده دلایل موفقیت این شهرستان در امر سلامت و درمان بوده است.

حجت الاسلام قاضی دزفولی ضمن تقدیر از مدیران کشوری، استاني و شهرستانی در راستای رونق خدمات بهداشتی و درمانی در شهرستان دزفول، گفت: مردم شهرستان دزفول در تمام صحنه ها همواره افتخار آمیز بوده اند و با وجود تمام مشکلات و گرفتاری ها حماسه آفریده اند بنابراین هر چه به این مردم خدمت شود باز هم کم است.

وی در ادامه عنوان کرد: ستاد اجرایی دفتر رهبری نیز همواره در زمینه بهداشت و درمان، دزفول را مورد حمایت خود قرار داده اند که جای تقدير دارد.

کد مطلب 3576082

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