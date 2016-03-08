گروه های غیردولتی و مردمی در مدیریت بحران مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان هرمزگان با تاکید بر اینکه باید همواره در برابر بحران ها آمادگی داشته و متناسب با هرنوع شرایط بحرانی برنامه ریزی داشته باشیم، عنوان کرد: برای مقابله با بحران در هرمزگان آمادگی خوبی وجود دارد و باید همچنان شرایط بهتری برای آینده فراهم کنیم.

وی ادامه داد: در شرایط بحرانی نیاز است همه با یکدیگر همکاری کنند و نباید از کمک و مشارکت مردم در این شرایط غافل شویم.

استاندار هرمزگان با اشاره به طرح امداد و نجات که از سوی وزارت کشور تعریف شده است، افزود: این طرح نیازمند تجدید نظر و بازنگری است چون نباید نقش مردم را نادیده بگیریم و باید بر این نقش تاکید شود.

جادری تصریح کرد: باید آموزش های لازم برای مواقع بحرانی به مردم ارائه شود و مشارکت گروه های غیردولتی و مردمی در امر مدیریت بحران یک وظیفه ضروری است و اگر آموزش های درستی داشته باشیم از میزان خسارت ها در مواقع بحران کاسته می شود.

وی با تاکید بر اینکه در زمان بحران باید تمام تجهیزات و امکانات در خدمت مدیریت بحران قرار گیرد، گفت: مراکز درمانی و بهداشتی، فضاهای ورزشی و آموزشی در این راستا باید به خوبی به کار گرفته شوند.

استاندار هرمزگان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی، اضافه کرد: در زمینه ایمنی سفرهای دریایی، نجات غریق و هلال احمر باید آمادگی لازم برای این ایام وجود داشته باشد و همچنین برای این ایام بالگرد در نظر گرفته شود.