رقابت های قرآنی جامعه کار و تلاش کشور در ۷ رشته برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالرضا معینی در حاشیه برپایی رقابت های قرآنی جامعه کارگران که ظهر سه شنبه درسالن همایش رضوان مشهد برگزار شد بیان کرد: این مسابقات درهفت رشته برگزار می شود که طی امروز و فردا در رشته حافظان و عصر روز ۱۹تا ۲۰ اسفندماه نیز داوطلبان بخش قرائت تحقیق و ترتیل با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: تعداد کل برادران شرکت کننده در این دوره از مسابقه در رشته قرائت تحقیق۸۱ نفر، قرائت ترتیل ۲۹ نفر، حفظ ۱۰ جزء۲۳ نفر، حفظ ۲۰ جزء ۲۲ نفر و حفظ کل۲۰ نفر است.

مسئول کمیته فنی و داوری مسابقات قرآن کریم اظهار داشت: مسابقات کتبی مفاهیم نهج البلاغه و مفاهیم قرآن نیز صبح ۲۰ اسفندماه روز پنجشنبه در مجموعه تفریحی و رفاهی کارگران مشهد برگزار می شود.

وی تعداد کل خواهران شرکت کننده در این مسابقه در رشته تحقیق ۵۲ نفر، ترتیل ۲۹نفر، حفظ۱۰جزء ۲۶ نفر،حفظ۲۰ جزء ۲۲ نفر، حفظ کل ۲۳نفر، تفسیر کتبی ۲۷نفر و نهج البلاغه کتبی ۲۶نفر عنوان کرد.

مسئول کمیته فنی و داور این دوره از مسابقات قرآن کریم گفت: اساتیدی چون مهدی قره شیخ لو، حسن ربیعیان، مهدی حسنی، وحید مجتهدزاده در بخش برادران مسابقات این دوره را داوری خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: داوری بخش خواهران نیز بر عهده اساتیدی همچون حیدری، موسوی نیا، آقایی، افخمی است.

معینی اظهار کرد: رقابت های گروه برادران در محل تالار رضوان و خواهران در مجموعه فرهنگی تفریحی کارگران مشهد برگزار می شود.