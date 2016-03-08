مراسم ۱۲ فروردین در قزوین با برنامه ریزی متمرکز برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی روز سه شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت یوم الله ۱۲ فروردین و گرامیداشت هفته زن که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: حضرت فاطمه زهرا(س) بهترین الگوی عملی برای بانوان است که با فرهنگ سازی باید این الگوها را در میان مردم ترویج کنیم.

رییس شورای اطلاع رسانی استان با اشاره به مشکلات اخلاقی جهان غرب گفت: در جهان معاصر از اخلاق، معنویت و تربیت دینی کمتر سخن گفته می شود و همه تلاش های علمی و عملی به امور مادی محدود شده و کسی به فکر احیای ارزشهای انسانی نیست و دانشمندان دنیای غرب نگران تشدید مشکلات فرهنگی هستند.

وی افزود: خطر سقوط اخلاقی از بمب اتمی و هسته ای برای جامعه زیان بارتر است و امروز بسیاری از جوامع بویژه کشورهای صنعتی غرب دچار این سقوط اخلاقی شده و راه حل مشکلات غرب در گرایش به اسلام و تمسک به ائمه اطهار(ع) و امور دینی است.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد:اگر ملتها بخواهند از سقوط اخلاقی نجات پیدا کنند و معنویت در جامعه رواج یابد راهی جز گرایش به فطرت الهی و تمسک به آموزه های دین ندارند.

وی افزود: استفاده از معلمان و استادان دیندار و متعهد در سطوح دبستان تا دانشگاه برای تربیت اصولی و اخلاقی افراد بسیار تاثیرگذار و مهم است.

گرامیداشت ۱۲ فروردین ضروری است

رحیمی با اشاره به مناسبت های آخر سال و ایام نوروز بیان کرد: در آستانه ایام نوروز با مناسبت های مختلفی مواجهیم که باید با برنامه ریزی لازم به گونه ای عمل کنیم تا ایام اللهی مانند ۱۲ فروردین مورد غفلت واقع نشود.

وی اضافه کرد:تعطیلات نوروزی نباید منجر به کم رنگ شدن روز ۱۲ فروردین بعنوان یک روز تاریخی و مهم شود بلکه دستگاه های اجرایی و شهرداری ها لازم است نسبت به تکریم و بزرگداشت روز جمهوری اسلامی اقدام کنند و در رسانه های جمعی، تریبون های نماز جمعه بویژه صدا و سیما نسبت به تبیین و تشریح این رویداد مهم و اثربخش اقدام شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری در ادامه به اهمیت مناسبتهای ملی و مذهبی اشاره کرد و گفت: این مناسبتها به عنوان نمادملی برای ما بسیار مهم هستند و باید به صورت ویژه ای برگزار شود.

وی اضافه کرد: جلوگیری از موازی کاری دستگاه ها در بزرگداشت مناسبت های ملی و مذهبی ضروری است و تعطیلات نوروزی نباید مدیران را از ارزش و جایگاه تاریخی روز ۱۲ فروردین به عنوان روز اسقرار نظام جمهوری اسلامی غافل کند.

معاون امنیتی و سیاسی استاندار گفت : دستگاههای اجرایی از جزیره ای عمل کردن خودداری کنند و در انجام وظایف ملی و عمومی و مناسبتهای مذهبی با یکدیگر همکاری کنند.

رحیمی ضمن تقدیر از دست اندرکاران برگزاری مراسم دهه فجر و انتخابات اخیر در استان یادآورشد:امسال مراسم و برنامه های دهه فجر و انتخابات باشکوه خاصی در استان برگزار شد که نتاج و دستاوردهای خوبی داشت.