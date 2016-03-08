اسلام، مزدور بودن را نهی کرده است/ قرآن به کار اهتمام فراوان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش با حضور مدیران و مسئولان فرهنگ و قرآنی و قاریان جامعه کار و تلاش کشور، امروز ساعت ۹ صبح در مشهد مقدس کار خود را آغاز کرد.

ابتدای این مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با صدای قاری قرآن سیدجواد حسینی آغاز شد. سپس پیام آیت الله جوادی آملی برای دهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تلاش در این مراسم پخش شد.

متن این پیام به شرح زیر است:

قرآن کریم به کار اهتمام فراوان دارد. دو پیامبر ما در خدمت کار و تلاش بوده اند. اول حضرت یوسف(ع) که در زمان خود وزارت اقتصاد کشور قطحی زده مصر را به دست گرفت و اعلام کرد که در شرایط فعلی من در اقتصاد تخصص دارم و می توانم کشور را از این وضعیت نجات دهم.

دیگری حضرت موسی(ع) بود که در زمان حضرت شعیب(ع) در این زمینه فعالیت می کرد. مطابق دستورات قرآنی بهترین وزیر، بهترین کارگر، بهترین کارمند کسی است که هم متخصص و هم متعهد باشد.

حضرت یوسف(ع) آن زمان اعلام کردند که من در امور اقتصادی آگاهم و حافظ هستم یعنی اختلاس نمی کنم از کار کم و کاستی نمی گذارم. در عین حال دارای تخصص و تعهد در کار خود هستم. کارگر کسی است که هم متخصص و هم متعهد باشد. آن مسئله ای که می تواند نظام را اداره کند تعهد و تخصص است.

کارگران باید در این عرصه برای سایر اقشار جامعه الگوی تخصص و تعهد باشند تا بهترین درک از تخصص و بهترین درک از تعهد صورت گیرد. قرآن صرفاً به دنبال پُر کردن شکم مردم نیست بلکه قرآن می خواهد افراد را کریمانه بزرگ کند. قرآن کریم مزدور بودن را نهی کرده است.

اسلام مخالف مزدور بودن است. مخالف این است که کارگر عصاره عمر خود را به کارفرما تقدیم کند و خودش بدون عزت زندگی کند. اگر شنیده ایم که پیامبر اسلام(ص) بر دست کارگر بوسه زده است صحتش به دلیل کرامت این بزرگوار است و ایشان مزدور نبودند.

بانک اسلامی باید ایجاد شود، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه باید احیا شود. نیروی کار باید از قرض الحسنه های بدون ربا برخوردار شود تا بتواند با عزت زندگی کند و عزتمند شود. برخی از تهدیدات غرب را که مشاهده می کنید می بینید که بیان می کنند گزینه نظامی روی میز است اما خداوند اعلام می کند که گزینه نظامی ما قرآن کریم است. بانک ربوی و ربا جنگ با خداوند است. اسلام اقتصاد ربوی را محو می کند. بعد از تعهد و تخصص، عدم مزدوری را باید از قرآن کریم یاد گرفت.

برای اینکه کار و نیروی کار تقویت شود باید نیروی کار به قرآن توجه ویژه داشته باشد. نیروی کار باید بدون ربا قرآنی شود. جامعه باید بدون ربا رشد یابد. کارگر، کارفرما و استقلال کارگر باید قرآنی باشد. کارگران و کارفرمایان باید با بهره مندی از این عناصر زندگی کارگر قرآنی و کارفرما قرآنی و استقلال کارگر قرآنی شود که در این صورت عزت واستقلال و شرافت به همراه است.

دهمين دوره مسابقات «قرآن كريم، جامعه كار و تلاش» به همت معاونت فرهنگي اجتماعي وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا ۲۱ اسفندماه سالجاري در مشهد مقدس ادامه دارد.