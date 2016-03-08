نفرات برتر مسابقات اسکی جایزه بزرگ دربندسر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول این مسابقات دویست ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان در بخش مردان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

۱- حسین ساوه شمشکی

۲- محمد کیا دربندسری

۳- پوریا ساوه شمشکی



در بخش بانوان نیز نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:

۱- صدف ساوه شمشکی

۲- فروغ عباسی

۳- میترا کلهر