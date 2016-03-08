نفرات برتر مسابقات اسکی جایزه بزرگ دربندسر معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول این مسابقات دویست ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان در بخش مردان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:
۱- حسین ساوه شمشکی
۲- محمد کیا دربندسری
۳- پوریا ساوه شمشکی
در بخش بانوان نیز نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:
۱- صدف ساوه شمشکی
۲- فروغ عباسی
۳- میترا کلهر
روز نخست نهمین دوره مسابقات اسکی جایزه بزرگ دربندسر قسمت آلپاین(اسلالوم) با شناختن نفرات برتر در دو بخش آقایان و بانوان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول این مسابقات دویست ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان در بخش مردان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:
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