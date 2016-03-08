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۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۵۱

نفرات برتر مسابقات اسکی جایزه بزرگ دربندسر معرفی شدند

نفرات برتر مسابقات اسکی جایزه بزرگ دربندسر معرفی شدند

روز نخست نهمین دوره مسابقات اسکی جایزه بزرگ دربندسر قسمت آلپاین(اسلالوم) با شناختن نفرات برتر در دو بخش آقایان و بانوان به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز اول این مسابقات دویست ورزشکار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در پایان در بخش مردان نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:
 ۱- حسین ساوه شمشکی
۲- محمد کیا دربندسری
۳- پوریا ساوه شمشکی

در بخش بانوان نیز نفرات زیر عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند:
۱- صدف ساوه شمشکی
۲- فروغ عباسی
۳- میترا کلهر

کد مطلب 3576106
رضا خسروي

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