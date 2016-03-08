چهارمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، چهارمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» در آستانه فصل بهار، از ضرورت نو شدگی و نوسازی با بهره مندی از علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان نوشته است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در شماره چهارم ماهنامه «دانش بنیان» یادداشتی با عنوان «نو شدن به مثابه تکلیف» را آورده است. در بخشی از این یادداشت آمده است باید که بکوشیم تا از قافله بهاری جا نمانیم و در زمستان تنبلی و رخوت جا خوش نکنیم... اصلا تکلیف ما مگر چیزی جز همین نو شدن مدام است؟ نخبگی و دانشمندی نیز ملازم همین نو شدن و بریدن از کهنگی هاست.

پرویز کرمی، سردبیر ماهنامه «دانش بنیان» در یادداشت این شماره سرامد نوشته است: از حضرت حافظ وام گرفته و معنای «آری به اتفاق جهان می توان گرفت» را با ترویج فرهنگ اقتصاد دانش بنیان، هماهنگی داده است. اقتصاد دانش بنیان هم به کسب ثروت می انجامد اما ثروتی حلال و بی ضرر. نه فقط ایران که جهان نیاز به نو شدن دارد و محتاج آن است تا تلقی اش را از دنیا و ثروت و اقتصاد و پیشرفت نو کند و بهاری تازه را سر بیندازد. ما باید نو شویم و نو بمانیم و طرح های نو درافکنیم... آری به اتفاق جهان می توان گرفت.

در شماره چهارم «دانش بنیان» چگونگی تبدیل این کشور به دهمین اقتصاد آسیا، با عنوان «از استعمار تا توسعه» بررسی شده است و می توان از تجارب مطروحه در این گزارش، بهره مند شد.

محسن خلیلی یکی از برجسته ترین فعالان صنعتی اخلاقمند و ارزش مدار تاریخ معاصر ایران، با ماهنامه «دانش بنیان» به گفتگو نشسته و تجربیات بکر و الماس گونه ای را بر ملا کرده است. «درسی بزرگ در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت آموختم و آن این است که مردم گرسنه و دچار فقر فرهنگی و غیرمتشکل و پراکنده، قابل اتکا نیستند و نمی توان با آنان جریانی پایدار برای توسعه و پیشرفت کشور شکل داد و کشور را ساخت. بر این اساس، صنعتی کردن کشور و کارآفرینی را که زیربنای آن آموزش و توسعه فرهنگی است، مکتب و مرام خود قرار دادم.

محمدحسین مهدویان کارگردان فیلم موفق «ایستاده در غبار» هم از نگاه فنی و فناوری به سینما مطالبی در این دوره از ماه نامه سرامد را عنوان کرده است. حتی یک دلزدگی از تکنولوژی هم در درونش هست. اما یک چیزی را نمی شود نادیده گرفت و آن این است که حداقل های تکنولوژیکی باید وجود داشته باشد که آن را هم سینمای ما ندارد.

علاوه بر مطالب متنوع در بخش های مختلف این شماره ماهنامه «دانش بنیان»، گزارش عملکرد دوساله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به بهانه نوروز ۱۳۹۵ منتشر شده است.

محمود مهرداد شکریه برگزیده جایزه علامه طباطبایی و دبیر ستاد جدیدالتاسیس توسعه فناوری مواد و ساخته پیشرفته معاونت علمی، در یادداشتی، «ایجاد استراتژی کلان بومی» را برای تحقق اقتصاد دانش بنیان بررسی کرده است. در بخشی از این متن می خوانیم: «قطعا یک کپی برداری ساده از ایده شرکت های تخصصی و فوق تخصصی دانش بنیان بین المللی و پیاده سازی آن در ایران بدون در نظر گرفتن فضای حاکم بر صنعت، دانشگاه و اقتصاد کشورمان و همچنین جایگاه سیاسی ایران در جهان راهکار صحیحی جهت بهره بردن از مزایای شرکت ها و اقتصاد دانش بنیان نخواهد بود. چرا که در ایران چالش های فراروی این مفهوم بومی است و لذا به راهکارهای بومی با نگاهی جهانی برای رفع آنها نیاز داریم.»

چهارمین شماره ماهنامه «دانش بنیان» به صاحب امتیازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مدیرمسوولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی در ۱۳۲ صفحه، ویژه اسفندماه ۱۳۹۴ منتشر شده است.