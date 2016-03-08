چالش های پیش روی ایجاد شبکه های اجتماعی بومی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عمیدیان امروز در نشست تخصصی شبکه های اجتماعی داخلی و (OTT) ها با اشاره به اینکه باید چهارچوبی برای فعالیت شبکه های داخلی مجازی و ارتباطی شکل بگیرد گفت: از ابتدای دولت نیز در این زمینه به فکر بودیم و مطالعاتی را داشته ایم.

وی با اشاره به نشست مشترک میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در راستای مصوبات مورد تاکید شورای عالی فضای مجازی افزود: در این زمینه یک تیم چهارجانبه با حضور رگولاتوری، سازمان فناوری اطلاعات، بخش امنیت شبکه و مرکز ملی فضای مجاز تشکیل شد و قرار است مدلی را برای فعالیت واقعی شبکه های (OTT) داخلی ارائه کند و از توان شبکه های موفق خارجی نیز استفاده کند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ۴ محور مد نظر در حوزه شبکه های اجتماعی مجازی اضافه کرد: موضوعات اقتصادی و سرمایه گذاری، موضوعات فنی و زیرساختی، مقررات و قانونگذاری و نیز موضوعات امنیتی و فرهنگی در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله محورهای مورد بررسی در شبکه های اجتماعی مجازی است تا بتوانیم دل نگرانی های مد نظر در استفاده از این خدمات را کاهش دهیم.

عمیدیان با بیان اینکه هم اکنون تمامی مسئولان و کارشناسان و فعالان عرصه فضای مجازی متفق القولند که باید بستری آماده شود تا اطلاعات کاربران در داخل کشور مدیریت و هدایت شود، اضافه کرد: خدمات (OTT) فقط مربوط به پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی نمی شود و زمینه بسیار گسترده تری را در بر می گیرد.

وی به چالش های عمده در این فضا اشاره کرد و گفت: عدم وجود زیر ساخت فنی و هزینه بالای ایجاد این زیر ساخت ها، عدم پشتوانه حاکمیتی برای مجوزها و مقررات گذاری، عدم امنیت و حریم فعالیت سرویس دهندگان، تداخل کسب و کارها با اپراتورهای موبایلی، عدم تبیین فضای سرمایه گذاری و نبود ضابطه در نحوه تعامل با اپراتورهای ارتباطی از جمله چالش های مرتبط با فضای کسب و کار در حوزه شبکه های اجتماعی داخلی و(OTT) محسوب می شود که از سوی فعالان این بخش نیز به آن اشاره شده است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه این چالش ها در سه کارگروه با محوریت های مختلف از جمله کسب و کار، زیرساخت فنی و قوانین و مقررات مورد بررسی قرار خواهد گرفت گفت: هم اکنون دغدغه ها و مشکلات راه اندازی و ایجاد شبکه های اجتماعی داخلی و مدل های کسب و کار آنها استخراج شده است و با مطالعات انجام شده در حال تهیه چارچوبی نهایی برای ارائه خدمات موفق در کشور در این بخش هستیم.