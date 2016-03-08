نمازخانه های بین راهی استان نیازمند تجهیز امکانات هستند

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس چراغ زاده ظهر سه شنبه در نشست شورای اقامه نماز استان افزود: وضعیت نمازخانه ها در رستورانهای جاده ای استان، اماکن تفریحی و پمپ بنزین ها مطلوب نیست و باید این امر مورد توجه مسئولین قرار گرفته و اقدامات لازم در این راستا انجام شود.

وی با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی در روزهای آینده اظهار داشت: این استان در ایام نوروز یکی از استانهای گردشگر پذیر در کشور است و این امر لزوم توجه به زیرساختها را دو چندان می کند.

چراغ زاده بر تجهیز نمازخانه های بین راهی و امکاناتی همچون سرویسهای بهداشتی و آب لوله کشی مناسب تاکید کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان با بیان اینکه برخی از این نمازخانه ها امکانات بسیار کمی دارند، افزود: توجه به وضعیت بهداشتی نمازخانه ها در جاده های استان و تجهیز آنها به وسایلی مانند مهر، جانماز و کتابهای دینی در استان ضروری است.

چراغ زاده اولین وظیفه انبیای الهی بعد از امر توحید را اقامه نماز عنوان کرد و گفت: آخرین سفارش انبیا نیز نماز بوده و از این‌رو انتظار می‌رود برای اینکه جامعه‌ای سالم و عاری از معضل و آسیب داشته باشیم به نماز اهمیت بیشتری داده شود.

معاون امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: در راستای رفاه مسافران نوروزی همه دستگاه ها باید با مشارکت و تعامل در تجهیز نمازخانه های بین راهی همکاری کنند.

مجید محنایی افزود: برای نمازخانه های بین راهی که به سرویس بهداشتی مجهز نیستند، سرویس های بهداشتی سیار فراهم می شود.

وی اظهار داشت: همه مسئولین و نهادها باید برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی آماده بوده و در راستای وظیفه خود به نحو مطلوبی عمل کنند.