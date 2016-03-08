شرکت های بیمه در زمینه پیشگیری از سوانح جاده ای ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دیه استان کرمان با انتقاد از این جامعه ما به سمت حبس گرایی حرکت کرده است، گفت: در حال حاضر مردم گمان می کنند بهترین راه تنبیه کردن مجرمان، زندان است.

وی با اشاره به اینکه سیاست کلی نظام قضایی کشور مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان هاست، گفت: متاسفانه با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش جمعیت کیفری؛ همچنان جمعیت کیفری زندان ها بالاست.

موحد رتبه کرمان در زمینه کاهش جمعیت کیفری را سوم دانست و افزود: استفاده از مجازت های جایگزین یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.

وی گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد مراقبت های پس از خروج از زندان هاست و چنانچه در این خصوص غفلت شود شاهد تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد خاطی به زندان خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان صدمات جاده ای در استان کرمان را بالا دانست و افزود: این امر باعث متضرر شدن شرکت های بیمه ای نیز می شود.

وی خواستار ورود شرکت های بیمه ای به منظور پیشگیری از سوانح جاده ای شد و گفت: فرهنگ سازی در این حوزه ضمن کاهش هزینه های جامعه از ضرر شرکت های بیمه نیز جلوگیری می کند.