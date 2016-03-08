  1. استانها
  2. کرمان
۱۸ اسفند ۱۳۹۴، ۱۷:۰۸

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

شرکت های بیمه در زمینه پیشگیری از سوانح جاده ای ورود کنند

شرکت های بیمه در زمینه پیشگیری از سوانح جاده ای ورود کنند

کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار ورود شرکت های بیمه به منظور پیشگیری از سوانح جاده ای شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دیه استان کرمان با انتقاد از این جامعه ما به سمت حبس گرایی حرکت کرده است، گفت: در حال حاضر مردم گمان می کنند بهترین راه تنبیه کردن مجرمان، زندان است.

وی با اشاره به اینکه سیاست کلی نظام قضایی کشور مبتنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان هاست، گفت: متاسفانه با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش جمعیت کیفری؛ همچنان جمعیت کیفری زندان ها بالاست.

موحد رتبه کرمان در زمینه کاهش جمعیت کیفری را سوم دانست و افزود: استفاده از مجازت های جایگزین یکی از راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان هاست.

وی گفت: یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد مراقبت های پس از خروج از زندان هاست و چنانچه در این خصوص غفلت شود شاهد تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد خاطی به زندان خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان صدمات جاده ای در استان کرمان را بالا دانست و افزود: این امر باعث متضرر شدن شرکت های بیمه ای نیز می شود.

وی خواستار ورود شرکت های بیمه ای به منظور پیشگیری از سوانح جاده ای شد و گفت: فرهنگ سازی در این حوزه ضمن کاهش هزینه های جامعه از ضرر شرکت های بیمه نیز جلوگیری می کند.

کد مطلب 3576119

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها