شهادت مصیبت نیست/جانبازان پشیمان نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی روز سه شنبه در همایش بزرگداشت روز شهید که در سالن امام جواد(ع) ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه(س) بر لزوم احترام و تکریم شهدا، ایثارگران و خانواده های آنها تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مجلس گرامیداشت شهدا نباید همانند مجلس ترحیم باشد، افزود: نگاه آن عزیزان به دنیا و آفرینش متفاوت بود.

هاشمی تاکید کرد: شهادت در دوران جنگ مد نبود و آنها زنده هستند و در پیشگاه الهی ارتزاق می کنند. آن عزیزان با عشق و علاقه برای دفاع از دین، ناموس و میهن خود می جنگیدند و قبل از شهادت در رود کارون غسل می کردند و از خدا طلب شهادت داشتند و بهترین لحظات زندگی خود را فدا می کردند.

وی به ذکر خاطراتی از دوران دفاع مقدس پرداخت و با اشاره به دوستی خود با شهید محمد طرحچی (بنیانگذار فرمانده پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی) گفت: او یکی از بهترین مهندسان کشور بود که از دانشگاه پلی تکنیک فارغ التحصیل شده و به جهاد وارد شده بود.

وزیر بهداشت گفت: به جز شهید همت که سالگرد شهادت ایشان نزدیک است و به سید الشهدای جنگ معروف است، فردی به بی باکی ،شجاعت و جسارت شهید طرحچی ندیدم و او در جبهه و در زمان اقامه نماز، با گلوله تانک به شهادت رسید و چه سعادت بزرگی نصیب ایشان شد.

هاشمی با بیان اینکه جانبازانی که ۳۰ سال روی تخت هستند، به هیچ وجه از وضعیت خود پشیمان نیستند، افزود: آنها می گویند که بهترین تصمیم عمر خود را گرفته اند زیرا بالاترین مدال افتخاری که نصیب خانواده ها می شود، شهادت و جانبازی است.

وی، بزرگترین موهبت در دنیا را مرگ دانست و گفت: اگر مرگ نبود مشخص نبود که انسان چه کارهایی می کرد. مرگ جزء معدود اتفاقاتی است که در دنیا دروغ نیست و همه آن را باور کرده اند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت غم ندارد بلکه غم آن مربوط به رفتار و کردار ما است، گفت: وقتی تصمیمات حکومت، نظام، مسئولان، مجلس و دولت در راستای آرمانها و آرزوهای شهدا، امام خمینی(ره) و انقلاب باشد، این خانواده ها خوشحال و خشنود و روح شهدا نیز شاد می شود و اگر تصور کنند که از مسیراهداف شهدا و انقلاب غافل هستیم، ناراحت می شوند.

هاشمی امنیت موجود ایران در منطقه آشوب زده خاور میانه را ایستادگی ملت ایران و قدرت جمهوری اسلامی را مدیون خون پاک شهدا، راهنمایی های امام راحل و مقام معظم رهبری دانست.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر اینکه مجلس و مراسم شهید و شهادت باید بهترین و پر نشاط ترین مراسم باشد، اظهار داشت: آنها به اجر و آرزوی خود رسیده اند و ما باید مراقب باشیم که در حق آنها ظلمی نشود.

هاشمی یکی از نگرانی های خود را عدم مراقبت و احترام به فرزندان شهدای کشور و شهدای بزرگواری مانند شهیدان بهشتی، همت و باکری دانست و گفت: باید از آنها مراقبت کنیم و نظام جمهوری اسلامی با آنها با احترام برخورد کند.

وی، شهادت را مصیبت ندانست و تصریح کرد: مصیبت زمانی است که راه را گم کرده و مسیر را به اشتباه برویم و یا از شهدا برای رسیدن به قدرت، ثروت، ویژه خواری و امیال خود، سوء استفاده کنیم.

وزیر بهداشت ضمن تاکید بر توجه همگان بر وصیت و فرمایشات امام راحل مبنی بر اتحاد و همدلی، خاطر نشان کرد: امام بزرگوار می فرمودند که اگر با هم باشید به کشور آسیبی نمی رسد و اگر آسیبی رسید متوجه خودمان یعنی نفس انسان و جناح بازی است.

وی با بیان اینکه حل مشکلات کشور در گرو وحدت و گام برداشتن و قلم زدن در مسیر انقلاب، امام راحل و شهدا است، افزود: افرادی که ضعف ها را بزرگ جلوه داده می دهند و بنا به مخالفت در امور دارند، کشور را دچار یاس و نا امیدی می کنند و به فرموده امام خمینی(ره) یاس و نا امیدی از جنود ابلیس است.

هاشمی در پایان با اشاره به تحول در طبیعت همزمان با روزهای پایانی سال، ابراز امیدواری کرد تا در افراد نیز تحولی صورت گیرد و شاهد وحدت بیش از پیش مسئولان و سران کشور باشیم چرا که خروجی آن موجب رضایتمندی مردم و شادی دل شهدا و خانواده های آنها خواهد شد.